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中海登陸艦傳廢鐵出售　海軍:功勳艦將利用影音書籍保存其精神

海軍除役的「中海」(LST-201)號戰車登陸艦，是現存唯一曾在台海戰役中擊沉中共艦艇的功勳艦。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/18 13:57
中海號登陸艦(LST-201)。(中央社檔案照片)

中海號登陸艦(LST-201)。(中央社檔案照片)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）海軍除役的中海號登陸艦（LST-201）曾參與823砲戰時，因擊沉共軍魚雷快艇而被封為「功勳艦」，近日卻傳出將被報廢出售為廢鐵。海軍參謀長敖以智中將18日在立法院備詢時表示，海軍會利用影音、書籍保存功勳艦歷史。

綜合媒體報導，海軍除役的「中海」(LST-201)號戰車登陸艦，是現存唯一曾在台海戰役中擊沉中共艦艇的功勳艦。1958年823砲戰期間負責執行運補作業時，於「824」與另一艘台生號在金門外海遭到共軍快艇圍攻，台生號不幸被擊沈，中海號在海戰中則奮力擊沉對方一艘快艇，但船艦仍嚴重受損，海軍雖然將其修復並繼續服役，2010年2月1日才讓功勳艦除役。

國防部18日上午以「因應近期南海情勢，我國防情資掌握與相關戰略部署」為題，到立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。

對於中海艦是否將以廢鐵標售新台幣1400萬元，國民黨立委呂玉玲表示關切，同時詢問中海艦於2010年退役後，每月所需的管理維護費用。

敖以智證實將中海艦以廢鐵標售一事。由於該艦早在10年前就除役，他表示，依法除役報廢項目不能編列維護費，除非要進行例如靶船等額外利用並說明，否閱除役艦艇只會有3種用途，分別是「靶船」、「地方政府展示」、「報廢」。

敖以智引用美國二戰名將麥克阿瑟(Douglas MacArthur)的名言，「老兵不死，只是凋零」，突顯中海艦精神常在，及其對海軍的重要性，因此功勳艦的發展將利用影音、書籍進行另類保存。
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海軍
823砲戰

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