〈時評〉台灣不窮　窮的是政府救經濟的創意

武漢肺炎疫情對台灣產業鏈造成衝擊，也影響消費者購 物意願，經濟部統計，零售業中的百貨公司與購物中心 人潮衰退約3成，營業額減少2成 中央社... 武漢肺炎疫情對台灣產業鏈造成衝擊，也影響消費者購 物意願，經濟部統計，零售業中的百貨公司與購物中心 人潮衰退約3成，營業額減少2成 中央社記者鄭傑文攝 109年3月10日 (來源 中央社)

台灣在新冠肺炎疫情防治上，贏得全球肯定，值得賀彩，但是如何紓困，卻顯得力不從心，治絲益棼。京城銀行最近宣布發給全體員工每人新台幣3000元，並發起「不找零運動」，鼓勵員工回家到左鄰右舍商家消費，這項創意值得政府參考，如果能夠有效推廣到各行政機關及公民營企業，激發消費熱潮，應可有效刺激台灣經濟復甦。

過去台灣GDP的形成，消費所佔比重是53％，遠比先進國家的68％低太多，尤其現在新冠肺炎疫情影響民眾消費意願，使消費佔GDP比重更低，如何刺激消費，正是當務之急。

京城銀行是台灣地區性中小型銀行，員工人數1000人，其所發給員工的消費紓困金總額300萬元，對於解決國家經濟困境，幫助有限。但是如果以貨幣銀行學的貨幣乘數效果計算，應該能夠發揮7倍的經濟效益，再來評估京城銀行的創意，就更值得肯定，而且妥善規劃，全面推動實施了。

現在政府的紓困作業，一直侷限於對經濟弱勢及受困產業的財務協助，為主要考慮。中央和地方都面臨瓶頸，還意外造成玉蘭花爆漲及舉牌廣告工作一位難求，弱勢民眾填寫工作千奇百怪，甚至還有人填寫情報工作、掃地擦窗、揑腳按摩，什麼都有。也使中央、地方窮於應付爆增的紓困申請案，審核困難，困擾不堪。

台灣這次疫情並沒有封城，經濟損失算是相對輕微，人民失業狀況還不算太嚴重，現在旅遊、餐飲、百貨、觀光、交通等產業受到的衝擊較大，但是仔細分析，是因為內需產業受到國內消費急劇萎縮所致，如果政府有效刺激消費，應可解決經濟困境。至於部分外銷產業，如機械、石化、航空受到國外景氣影響，政府再協助其轉型或適度財務協助，對於政府財政，就不致於形成太沉重的壓力了。

台灣外匯存底高，到4月底為止，達4817.82億美元，較3月底增加13.97億美元，再創歷史新高，擠下沙烏地阿拉伯的4622億美元，居世界第4名，僅次於中國、日本、瑞士。這是長期以來台灣經濟發展平穩，人民勤奮節儉，儲蓄率特別高，國家藏富於民，才會有這麼高的外匯存底。如與美國相比，其4月赤字高達7380億美元，稅收只有2420億美元，台灣的財政狀好太多了，經濟困境也無法相提並論。

更值得重視的是台灣上市櫃公司獲利良好，財務、業務表現均優，迄4月底為止，計有1169家上市櫃公司，將在年底之前發放1.2兆元現金股息給股東，對於增加國民財富有絕對的幫助。再加上全國17萬多公教人員及17萬8千軍人、公營事業員工，總數至少50萬人，還有全國1700家薪資穩定的上市櫃民營企業員工，這些潛在的消費大軍，平時工作待遇福利條件穏定，且台灣人普遍有良好的儲蓄習慣，如今面對經濟危機，如何將其消費潛力激發出來，創造需求面，大家一起解決台灣經濟困境，並不困難。

政府在紓困方面，不宜再侷限於傳統的發現金解決問題，實在需要創意，如果能夠鼓勵公務員每週至少一天，全家到外地出遊或到餐廳外食，或訂全國每月一日為消費日，結合餐飲百貨業者折扣優惠，鼓勵全民站出來消費，或鼓勵企業股東領到股息，拿出一成消費救經濟，甚或鼓勵資源豐富的全體上市櫃公司或國營事業，比照京城銀行發給員工消費金，要大家到居家附近消費，形成風潮，相信應該比政府有限的財政紓困，更能達到救經濟的效果。

台灣不窮，窮的是政府救經濟沒有創意，如何發揮創意，刺激有經濟實力的企業或個人願意走出去，願意消費，再加上政府發放的紓困金或低利貸款給企業或個人，共同創造出經濟學中的需求面，再由企業提供供給，就不難解決經濟危機。

希望京城銀行發給員工每人3000元消費金及「不找零運動」，能夠帶給政府多一些創意及思考，規劃可行的刺激消費辦法，相信台灣的經濟困境應該不難解決。