〈時評〉台灣不識字比率高 令人擔憂

台灣15歲以上不識字人口比率竟然比北韓還高，而且國人讀書習慣大幅滑落，這樣下去人口素質將日益低落，對國家發展相當不利。

根據內政部統計，我國年滿15歲以上人口不識字率為1.04%，在亞洲比日本、韓國、北韓都要高。北韓國民不識字率早已低於1％，比台灣還低，其國民基礎教育比台灣做的更成功，如何提升國民教育素質，降低不識字率，已成為教育界的當務之急。

台灣是從民國57年開始，將國民義務教育延長為9年，也就是現在的國中，108年又實施12年國民基本教育，投入龐大的國家資源，如今竟然還有那麼多不識字人口，實在值得徹底檢討，為什麼不識字人口比率會高於北韓？教育部終身教育司的解釋是北韓是封閉國家，外來人口少，台灣除了早先失學國民，近年其他國家移入的新住民「可能」被納入不識字人口，因此不識字比率比北韓高。教育部以「可能」兩個字來釋疑，未深入分析檢討真正問題發生在那裡，提出解決改善對策，令人遺憾。

其實不止不識字人口比率偏高，台灣近年來國民讀書習慣也日益下降，最重要原因恐怕是3C產品崛起，年輕人沉溺手機及電腦，簡單的指標，就是在捷運上，不分男女老少，大家都埋頭滑手機，極少看到有人在閲讀書籍，而台北市重慶南路原來是有名的書店街，現在一家一家關門，代之而起的是旅店及餐飲小吃，曾經名躁一時的金石堂也正把分店逐一收攤，30年歷史的誠品敦南將在5月31日吹熄燈號，走入歷史，令人不勝噓唏，可見國人閱讀習慣衰退之快，令人心驚。

全球沒有文盲，也是教育最成功的國家是以色列，每人每年讀書達64本，每4500人就有一家圖書館。其國家圖書館建立於1892年，藏書超過500萬冊，擁有世界最龐大的希伯來語文獻和猶太文獻收藏。正因為養成優良的讀書習慣，猶太人在全球各地及各領域的表現，令人刮目相看，人口只有800萬人，佔全球人口0.2%，卻有29％的諾貝爾獎由猶太人獲得，猶太人對子女的教育，非常奇特，孩子出生後，母親讀聖經給他聽，每讀一段，就叫他去舔一下蜂蜜，當小孩稍長，母親就把蜂蜜滴在聖經上，叫他去舔。用意就是：書如甜蜜。

猶太人對書的尊重，一般人不能理解，當書被讀爛時，他們會挖個坑，叫孩子站在坑旁，莊嚴地將書埋葬，並對孩子說：書是人生命的東西。

日本人也是愛讀書的民族，在咖啡廳、車站、公園長椅、交通工具上，總是可以看到日本人在看書，書籍價格每本從6、70元到3、400元都有，人人都負擔的起，大家都喜歡看書。

台灣的讀書風氣日益低落，以至於電視節目說納豆對減肥有幫助，第二天超市納豆被搶購一空，新冠肺炎肆虐，網路流傳紙漿因製作口罩，衞生紙將缺貨，大家又去搶衞生紙，完全失去理性思考的空間。台灣的不識字比率高，人民閱讀習慣日益低落，難道我們真想淪落到日本趨勢大師大師所言「低智商社會」嗎？也就是「集體不學習」、「集體不思考」、「集體不負責」，那又將會是一個什麼樣的社會，令人擔憂。