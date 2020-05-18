吳念真遭駭、痛失80萬粉絲專頁　粉專「吳念真新店」再出發！

吳念真開了新的粉絲專頁,要把粉絲再找回來 (臉書截圖) 吳念真開了新的粉絲專頁,要把粉絲再找回來 (臉書截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）知名導演吳念真驚傳粉絲專頁被盜，他今天(18日) 在臉書上表示，讓很多人費心關注，實在不好意思，「說甚麼都很糗，請大家見諒。」

吳念真說，應該是15日星期五晚上，他突然在臉書上收到一個訊息，要他進入一個網址重新確認身分，「一時之間也沒戒心，就進去確認。」不久後就收到臉書傳來的信件，說有人想要更改身分，「是不是你自己？我點了不是，不是我！」

吳念真說，不久之後，臉書粉絲專頁就點不進去，「只給我一個受傷的大拇指圖案，說已被移除，或無法連線。」

吳念真表示，透過一些朋友聯繫臉書端協助之後，17日終於可以進入粉絲頁，但那已經不是原先的面貌了，「封面、照片都不一樣，而且只剩4篇2012、2010年的貼文而已，就像借我的窩成為他自己的殼，目的何在？不懂。」

吳念真表示，非常感謝大家幫忙，包括臉書的工作人員，

「我想如果之前的資料、貼文都找不回來的話，或許就重新再建立一個粉絲頁吧，當然遺憾難免，畢竟那是過去那麼多年以來生活、工作上的點滴記憶或提醒。」

吳念真不斷安慰眾多粉絲和朋友們，還跟大家道歉「歹勢」，他說，因為一時愚蠢，而把粉絲跟朋友「遺棄」，最後期待在新的粉絲頁「吳念真新店」（超連結如下) 與大家再相逢。

吳念真16日深夜在臉書私人帳號表示粉絲頁被移除，請求協助，大家幫忙搜尋都找不到，近80萬粉絲的粉絲團一夕消失，疑遭駭客入侵盜用。

吳念真16日在臉書上表示：「我的粉絲頁好像被移除了，誰能幫我看一下是不是？」引起大批網友關心。吳念真後來在臉書上提到，他的確有收到一封信，內文寫著：「你於2020年5月16日星期六下午7時41分（UTC+08）遭移除『吳念真』的管理者。」同時顯示發生地點在印尼蘇門答臘的北乾巴魯。

中央社引述吳念真友人表示，吳念真17日開始一直接到關心的電話，他也不知道發生甚麼事，但過去由於吳念真不太喜歡小編代他發粉絲專頁內容，後來都是他自己處理發文，也是第一次遇到這種事情。

台視新聞17日引述吳念真表示，臉書傳來官方信件，顯示他的管理者身分，在5月16日下午7點41分遭到移除，離譜的是IP位置竟然在印尼蘇門答臘，吳念真曾被要求更改密碼，專家就透露可能根本是駭客來信，就怕遇到類似狀況，專家提醒民眾，粉絲團權限別設定太多人，盡量減少管理員，密碼也最好使用兩段式驗證，增加登入難度，要是真的被盜用，只能尋求臉書幫助了，只要找對方法，還是有可能把粉絲專業追回來，只要多一份謹慎，就可以避免辛苦經營的粉絲團，遭到有心人士盜用。