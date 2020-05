台灣520總統就職演唱會卡司曝光！阿中部長募集「用愛畫個圈」致謝防疫英雄

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 520演唱會陣容揭曉!「用愛畫個圈」線上演唱會將由金曲獎歌王Leo王、文青女神鄭宜農、美秀集團等接棒從從台北、台東接棒唱回總統府;此外,文總也請出衛福部長陳時中,向國人募集影片致謝偉大的醫護人員。

520倒數計時!文化總會將舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會,邀請的卡司可謂「金光閃閃」,包括第30屆金曲獎歌王—Leo王,還有囊括金曲第22屆最佳原住民專輯獎、第27屆最佳年度歌曲獎的Suming舒米恩,而紀曉君 Samingad也曾拿下第11屆金曲獎最佳新人獎,以及獲得第26屆金曲年度最佳歌曲獎的滅火器樂團。

演唱會預計晚上8點開始,以接力方式開唱,從台北圓山大飯店開場,依序為台東鐵花村、高雄港、台中樂成宮,最後回到總統府前廣場,在台灣順時鐘畫出一個「零」,用音樂串連彼此、用愛記錄這一刻,鼓勵全國人民為防疫持續不懈的努力。

另外,美秀集團和鄭宜農則曾入圍第30屆金曲獎,再加上曾多次入圍金音獎的獨立音樂創作男歌手黃玠,堪稱金曲陣容,陪著歌迷朋友在520的夜晚,一起線上唱起來!



台灣各知名地標及飯店將一起點燈響應(圖/文總)

「Together, Stronger!」李厚慶強調,文總也號召全國各知名地標、飯店一起響應,在當天晚上同個時間一起點燈,雖然疫情還是衝擊了經濟,但我們可以一起咬牙挺過去,讓心手相連、彼此相挺。

「獻給每一位抗疫的英雄們」,文化總會李厚慶副秘書長表示,在全球遭受武漢疫情肆虐的此時,這場演唱會別具意義,因為台灣是世界少數能維持基本正常生活、且逾一個月本土案例零確診的國家,文總將邀請在各自崗位上努力的百工百業一同入鏡,拍攝他們日常生活影片,預計在演唱會中播出,表達對防疫人員的感謝。

另外,文總近日也在網路上募集全國人民「畫圈」影片,為前線醫護加油打氣,鼓勵全國民眾持續齊力「達零」,為自己加油,也一起為全球加油!



陳時中錄製「用愛畫個圈」示範影片(圖/文總)

防疫指揮官陳時中在百忙中現身相挺,錄製「用愛畫個圈」示範影片,邀請全民一起拍攝「用愛畫個圈」影片,接力畫圈,讓疫情持續加零,影片剪輯後將在演唱會當天播放,向防疫人員致敬。

文總即日起開始收件,只要將拍好的影片寄至文總指定信箱,並上傳社群媒體,在內文標註#KeepZeroBeHero #用愛畫個圈,再點名tag一位朋友接力歸零,即完成響應的三步驟。

520線上演唱會將於文總Youtube、中華電信MOD、中華電信 Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、MTV頻道同步直播,搭配在家防疫守則,歡迎國人「Stay home」和家人一起在空中收看。

影片募集辦法

動作:左手向左逆時鐘(影片呈現順時鐘)畫一圈後,雙手回到胸前圍成圓。

拍攝格式:手機橫式拍攝

接力:上傳社群媒體(FB、 IG或任何社群媒體),並點名tag一位朋友接力歸零。

Hashtag:#KeepZeroBeHero #用愛畫個圈

募集時間:即日起-5/20 00:00

影片寄至:uncle@dingdonglee.com