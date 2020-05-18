【武漢肺炎】鍾南山坦承初期隱瞞疫情 示警第二波疫情來勢洶洶

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國疾控專家鍾南山昨日接受美媒CNN專訪時坦承，中國在疫情爆發之初，武漢政府的確向外界隱瞞關鍵的疫情資訊，但是北京當局接手後的數據仍是可信的。他強調，中國多地仍出現群聚感染情況，顯示國內疫情第二次爆發的威脅依舊存在，甚至急劇升高。

鍾南山接受《CNN》採訪時表示，雖然目前中國國內疫情趨緩，經濟逐步開放，封城措施放鬆，全國各地的學校及部分工廠也重新開放，但是近幾周武漢、黑龍江及吉林省都出現新一輪群聚感染，顯示第二波疫情高峰正在逼近。

鍾南山說，由於缺乏免疫力，絕大部分的中國人還是很容易感染新型冠狀病毒肺炎。而中國此時面臨的巨大挑戰，老實說並沒有比國外的狀況好。

中國2003年的抗SARS老將鍾南山在本次武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎，COVID-19）爆發後再度出山，他在1月20日公開承認新型冠狀病毒有「人傳人」可能性，迫使中國當局採取更為嚴謹的防疫措施。

鍾南山說1月18日他帶領國家衛健委高級專家組前往武漢進行調查，在武漢有許多醫生及學生打電話告訴他，情況比武漢官方宣稱的還要嚴重許多。

鍾南山表示，官方當初保持沉默，隱瞞疫情真相，宣稱沒有證據顯示新型冠狀病毒肺炎有人傳人跡象，十幾天來的確診案例維持在41例，而海外病例卻一直增加。

「我不相信這個結果，所以我一直追問，要求武漢官方給他真實的數字」，鍾南山說，「我想他們很不願意回答我的問題」。

1月20日，他被告知武漢市目前共有198例病例，其中3人死亡，13名醫務人員被感染。當天在中央會議上，鍾南山提出需封鎖武漢以遏新冠病毒傳播。

北京當局最終在1月23日封鎖武漢，取消了進出城市的所有航班，火車和巴士，並封鎖了主要的高速公路入口，76天後才解除封鎖。

1月27日，武漢市市長周憲旺在接受中央電視台採訪時承認，武漢政府沒有「及時」向公眾披露有關新冠肺炎的消息。他說，「作為地方政府，只有獲得中央授權，我們才能披露信息。」