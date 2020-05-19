化疫情危機為轉機　倫敦藉機推動「無車」綠色交通

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在疫情的影響下，許多地方的經濟陷入停滯，不過同一時間，以往被嚴重污染的環境反而獲得改善，對於一些決策者來說，這次的疫情反而是一個可以協助推動環境相關改革的轉機，倫敦或許就是其中之一。

倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)15日宣布，倫敦將在此時啟動全世界最大的「無車計劃」，將倫敦橋(London Bridge)與肖迪奇(Shoreditch)、尤斯敦(Euston)與滑鐵盧(Waterloo)、老街(Old Street)與霍本(Holborn)三區劃定給公車、行人與自行車使用，卡車和汽車也將面對無法開上倫敦橋與滑鐵盧橋(Waterloo Bridge)的新法規。

沙迪克汗說，在倫敦這類大都市中，新型肺炎構成對大眾運輸系統嚴峻的考驗，在擁擠的大眾交通工具上，保持安全的防疫社交距離是非常困難的事情，不過如果一味的追求安全社交距離而鼓勵所有人都開車移動，倫敦的街道一定會陷入壅塞，空氣品質則會嚴重惡化，當局不能允許這樣的事情發生。

相關措施的準備將立即展開，且預計在六周內完全封閉這些道路，而為了鼓勵民眾多使用這些允許的交通方式，倫敦還會在這段時間內加重極低碳排區(ULEZ)和低碳排區(LEZ)內的大城市壅塞税，將其從11.5英鎊提升至15英鎊。

事實上不只是倫敦，米蘭也藉著疫情封城之際宣佈了極具野心的改革，計畫將在夏季結束前將長達22英里的道路轉變為自行車與行人專用；巴黎則在自行車道的整治中投入了3億歐元，大多數的路徑跟隨已有的地下鐵路線，以提供市民大眾交通工具以外的其他低碳選擇。

不過曾任多倫多市市長的C40城市氣候領導聯盟成員David Miller指出，沙迪克汗的計畫完勝，包含綠色和平組織在內的長期環境運動者都表示，這個新政策，將「完全改變格局」。