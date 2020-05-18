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比大貓熊更需要保育　極危海南長臂猿數量近30隻

海南長臂猿被世界自然保護聯盟(IUCN)列為「全球最稀有的靈長類動物」，而IUCN紅色名錄則將它的瀕危程度列為「極危」，比大熊貓高兩個等級。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/18 11:08
海南長臂猿(Nomascus hainanus)。(照片來源：嘉道理農場暨植物園)

海南長臂猿(Nomascus hainanus)。(照片來源：嘉道理農場暨植物園)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）世界自然保護聯盟列為「全球最稀有的靈長類動物」及紅色名錄列為「極危」的海南長臂猿，歷經17年的保育，目前數量有近30隻且還在增長中。

嘉道理農場暨植物園在官網的描述，海南長臂猿是地球上最珍稀的類人猿，也是海南島特有種，目前只分佈在霸王嶺國家級自然保護區。專家於1950年代統計，當時的數量有逾2,000隻，但因遭受捕獵和生境破壞，種群急劇萎縮，到了80年代只剩大約30隻。2003年進行野外調查後發現，海南長臂猿只剩下兩個猿群和兩隻獨猿，共13隻。

為此，嘉道理農場暨植物園與保護區合作，在區內150公頃鄰近長臂猿活動區域的低海拔退化地區種植超過8萬4000棵，共51種長臂猿喜食的本土樹苗，以擴大長臂猿可利用的生境。歷經17年的努力，長臂猿數量已經增加一倍以上目前有近30隻，包括在2011年成立的兩個新猿群。

自由引述香港南華早報報導，由於海南長臂猿終生不下樹，常在清晨鳴叫，通常由雄性發出清亮長音，雌性以顫音附和，繼而群體共鳴，如哨聲般響徹山谷，主要目的為宣示領地占有或交流情感。

海南長臂猿被世界自然保護聯盟(IUCN)列為「全球最稀有的靈長類動物」，而IUCN紅色名錄則將它的瀕危程度列為「極危」，比大熊貓還要高兩個等級。
海南長臂猿
瀕臨絕種
保育動物

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