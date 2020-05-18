蔡總統力邀接任台灣「國安會秘書長」　顧立雄首度證實：曾經遲疑

更新時間: 2020-05-18 11:48

首次發稿: 2020-05-18 10:31

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）行政院啟動內閣人事改組，金管會主委顧立雄以「黑馬」之姿，接任國安會秘書長。顧立雄今天（18日) 受訪證實，總統蔡英文主動徵詢，希望去國安會幫忙，未來上任後將有2項首要任務。

立法院財委會今上午審查「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，顧立雄及未來的金管會主委、現任副主委黃天牧出席。

針對媒體關注顧立雄將接下國安會秘書長一職，他表示，國安議題涵蓋的層面相當廣，從外交、軍事到資安，再到經貿滲透和高科技保護等，

「我想接下來主要工作有兩個，第一是國安團隊重新再整隊；第二就是如何去就國安議題與各部會進行實質協調，這是接下來我要面對的課題。」

媒體詢問，先前是否與行政院長蘇貞昌在紓困議題上有意見不合的狀況，顧立雄澄清：

「子虛烏有、純屬杜撰，且完全不符合邏輯。」

顧立雄進一步表示，「在總統蔡英文開始主動徵詢的時候，我本來是有遲疑的，因為蘇院長相當肯定我在金管會的作為，希望我留任金管會，只是因為總統一再說明她對國安想法，希望能夠我去幫忙，因為蔡總統堅持，我才同意」。

金管會主委由現任常務副主委黃天牧（右）升任，而現任金管會主委顧立雄（左）18日受訪證實，將接任國安會祕書長。中央社

顧立雄於2017年9月出任金管會主委，至今任期為2年8個月，已經超過前金管會主委、國民黨立委曾銘宗2年6個月任期，僅次於陳裕璋的任期3年2個月。

對於未來金管會主委將由副主委黃天牧接手，顧立雄表示，黃天牧是常務官出身，且經歷各局有豐富經驗，不再是一個「路人甲」，因此特別推薦他。

今天也是顧立雄在520總統就職典禮前，最後一次出席立法院財委會，顧立雄坦言，

「金管會主委這個位置確實不好做，需要相關金融資歷，過去有幸接這個位置，人生充滿驚喜，看起來現在又轉換另外一個跑道。」

顧立雄說，不知道自從當了律師後，人生轉變會這麼大，也不知道未來去的地方好不好做，但對於黃天牧未來接金管會主委則有3大期許。

他表示，金管會主要就是持續金融穩定發展，包括兼顧消費者保護、公司治理及相關金融科技發展，「我想黃副主委都能更精進的去做，金管會會更穩定照顧金融發展。」

此外，顧立雄也細數金融業未來將努力的方向。他說，資產逾億元客戶新財管方案，將在第二季正式上路，目前國際金融業務分行（OBU）已跟中央銀行達成共識，將來會有一定開放。

保險業方面，他說，為了要因應IFRS17後續準備工作，需要仰賴各保險業者的努力，但他相信黃天牧可以穩定金融秩序。

至於證券期貨業，顧立雄表示，逐筆交易新制在疫情嚴峻的時刻上路，至今運作相當平順，第三季盤中零股交易也將上路，資本市場未來還有很多發展。

另外，顧立雄也強調，消費者保護與市場資訊仍是金管會最掛心的事，「而且市場狀況很難預料，像美股劇烈波動時，半夜睡不著，會起來看一下。」

（資料來源: 中央社)