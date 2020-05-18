18日西部高溫仍有34度 晚起鋒面近北台灣漸轉雨

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央氣象局今(18)日表示，中南部地區清晨至上午間有局部短暫陣雨，其他各地白天為多雲到晴，但各地午後仍有機會出現局部短暫雷陣雨。

溫度方面各地高溫仍有32至34度，南部近山區平地及河谷一帶仍有機會出現35度高溫，外出請做好防曬並多補充水份。深夜以後，北邊鋒面逐漸南下，北台灣及東北部將逐漸轉為陣雨或雷雨的天氣。另外，金門及馬祖地區仍易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返也請留意。

氣象局在臉書表示，梅雨季第一道滯留性的鋒面將在19日報到，並一連好幾天在台灣附近徘徊，加上後期西南風將增強，提醒大家，梅雨鋒面影響期間，雖然不見得整天24小時雨下個不停，但只要一但有對流發展起來，常會帶來短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣，這種對流胞往往無法在較早的時候明確指出在何時、何地出現，需要透過即時監測來預警。

19日、20日台灣受滯留鋒面影響，西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

21日起西南風增強及滯留鋒面影響，各地天氣不穩定，易有局部大雨或豪雨發生。21日西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，22日至24日各地有陣雨或雷雨。

圖片載自中央氣象局臉書