〈時評〉期待「後武漢肺炎時代」的世界新貌

武漢肺炎帶給世人的震撼影響，除了已奪走超過30萬人命（未計入因數字太懸疑詭異而飽受質疑的中國及北韓）、重創全球經濟活動、打亂人際關係外，其實並非一無是處。至少，期待世人透過底下的覺悟省思，能給世界帶來新的面貌。

第一，從中國化等於全球化的錯誤覺醒：醫療用口罩是重要的戰備物資，只因為生產不符已開發國家（遑論工業大國）的經濟效益，全球的一半產能竟然都鎖在窮兵黷武的共產中國，讓中國成為全球最大的口罩生產國與出口國。 醫療用藥原料也有類似狀況，印度是全世界最大的學名藥出口國，但印度製藥公司有幾乎7成的原料藥(API)成份是從中國進口；在中國封城、中國國際航班被世界各國停止起降的衝擊下，許多藥的原物料出現短缺斷炊現象，全球學名藥的供應鏈出現要命缺口。

一場武漢肺炎下來，至少讓世人覺醒，把中國化當全球化，絕對是致命的錯誤！

第二，從政經可以分離的幻想覺悟：中國的經濟，一向不是很政治而已，根本是政治底下的一個環節！經濟起家、遭政治整肅落馬的阿里巴巴馬雲、騰訊馬化騰、聯想柳傳志等人，對這股凌駕經濟的政治黯黑勢力一定都點滴在心頭！再看看孔子學院的全球廣泛設立，看看中國透過政治獻金建構各國政治人物的收攬網絡，看看韓國部署薩德系統導致樂天集團遭中國的強力抵制，看看中國一帶一路經濟誘餌包藏的政治力延伸禍心，凡此，你要中國的錢（經濟）、中國要你的政治的圖像，是一清二楚的！

洞察伴隨中國經濟崛起的，不是民主崛起，而是軍事覇權野心崛起的川普，早已不再姑息地啟動對中國的貿易關稅大戰！再經過這次武漢肺炎的折騰，美國對中國自然更無善罷干休的道理。這無異告訴世人，這世界，那來政經分離這回事？

以往在政治上裝聾作啞、睜一隻眼閉一隻眼，以換取來自共產中國經濟利益的歐洲各國，跟美國一樣吃盡中國隱匿、不透明、欺瞞的政治苦頭，淪為武漢肺炎疫情重災區。後武漢肺炎時代，歐洲（及其它）國家只碰中國經濟不理會中國政治的發財夢，勢必被逼重新評估！

第三，從環境維護與經濟發展的失衡省悟：武漢肺炎導致全球性大規模的生產停頓與商業活動停擺，卻意外讓過度負荷的大地環境獲得喘息的機會，也帶來意外的驚喜──原來，灰濛濛的天空可以是藍的，臭不可聞的空氣可以是無色無味的，威尼斯的水道是可以有魚兒悠游的，普吉島海灘是有瀕危棱皮海龜巢的，墾丁海域是有鯨鯊的身影的。似乎，只要環境維護與經濟發展不失衡，類似的大自然景觀，就不難久別重逢！

（作者為新竹教育大學退休副教授)