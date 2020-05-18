〈財經主筆室〉連經營之神都看走眼 台灣還能有第二家台積電嗎？

台積電宣布赴美建廠，再度成為全球矚目焦點。雖然背後牽扯諸多複雜政經情勢，但也突顯台積電在國際上佔有舉足輕重地位，絕對稱的上是台灣之光。不過想想如果行政院國發基金當初48.3%原始持股還全數存在，擁有經營主導地位，那台灣在國際上的能見度絕對會更高，而每年可從台積電領到千億元股息，也足以供台灣2,300萬民眾每人配發4,347元現金，前行政院長林全就曾說：好希望台灣能有第2家台積電，這絕對是多數國人心聲。

台積電創立於1986年，當時由台灣工研院與荷蘭飛利浦電子合資成立，當時資本額僅13億元，主要出資股東包括行政院開發基金（國發基金）持股48.3%，技術合作夥伴飛利浦持股27.5%，政府還找了包括台塑等民營企業投資24.2%股份。原始股東除國發基金至今還保留6.38%股權外，其餘股東幾乎全數出售，台塑算是最早賣掉持股，每股17.6元就全數賣掉，當時王永慶認為這種公司沒有前途，顯然經營之神也有看走眼的時侯！飛利浦後來也逐年出股持股，2008年賣掉最後一筆股票，平均每股均價57.2元，投資報酬率高達300倍。

原始股東如今看到台積電表現，顯然都要深深後悔不已！國發基金在2016年就後悔認錯不再賣台積電股票，當時已承認以台積電市值大幅成長計算，當時錯失的價值高達1.6兆元，但當時台積電股價每股僅190元，去年底股價最高曾來到每股346元，市值近9兆元大關，不僅創歷史新高外，更一度擠進全球20強企業。

據國發基金統計，到2018年為止，投資台積電32年來，共賺5,500億元，當年投入成本僅22億元，至今獲利高達250倍。但如果國發基金48.3%股權還在，目前市值超過4兆元，2020年中央政府歲入預算2.09兆元，潛在收益驚人，國發基金過去對台積電持股政策，若以結果來看似乎無顏以對國人。

台積電2018年獲利3,511億元，2019年獲利3,452億元，獲利水準相去不遠，股息發放率以6成來計算，約可配發股息2,100億元，國發基金若原始48.3％持股還在，國庫一年就能有約千億元現金股息進帳，但現在一年僅能入帳130億餘元，簡直天差地遠，如果原始持股還在，針對新冠肺炎疫情的振興及紓困，政府在資金籌措上將輕鬆很多。

台積電是台灣最賺錢企業，毫不意外也榮登單一企業繳稅王寶座，去年繳交2018年稅金額就突破350億元，創下歷年新高，而政府全年可從台積電拿到稅收約660億元，稅收確實不少，但台積電擁有高達78%外資，去年每股盈餘配發9.5元，全年共發出逾2,462億元現金，外資就拿走1,920億元，留在台灣現金股息只有541億元。

台灣傾全力發展科技產業，單單在電力供給上，台灣付出成本代價就難以估算，台積電是全台用電量最大企業，2018年電子製造業用電量高達466億度，台積電用電量就高達124億度，相當於美國華盛頓特區年用電量，5奈米新廠用電量超過東台灣56萬人口用電量，預計2022年量產的3奈米廠，一年用量電高達77億度，超過台南市一年民生及商業用電。

科技業多年來是台灣政府重點發展產業，台積電更是國家最重要公司，但由於國發基金對台積電持股政策失誤，讓政府失去主導地位，對台積電要去哪裡設廠毫無決定權，政府及國人能夠從台積電獲得的收益，對比外資從台積電拿到的獲利，只能說台灣政府真的是暴殄天物，而我們如今還會有創造第2家台積電的機會嗎？