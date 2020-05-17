陳菊正式辭總統府秘書長　蔡英文不捨但尊重

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統府秘書長陳菊今（17）日晚間表示，下週三（20）總統蔡英文正式連任後，她將不再續任；離開從事兩年的工作崗位，陳菊期盼大家繼續當蔡總統的「後盾」，帶領國家大步前進。

現年69歲的陳菊今日透過臉書表示，她將辭去總統府秘書長一職，不過並未透露未來動向，「在台灣即將邁向一個新階段的此時，我認為，總統需要有更大的空間，作最好的布局；因此我選擇，離開工作了兩年的總統府。」

陳菊提及，她在今年初總統大選後即向蔡總統表達去職的意願，而現在是她告別總統府最適當的時候，「過去兩年，我跟隨總統渡過最艱難的關頭，我也看到許多年輕世代，熱情投入公共事務，承擔民主的重任。社會充滿著希望與活力，我對台灣的未來深具信心。」

陳菊提及，台灣人在歷經2020年總統大選及新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情等危機後應該感到驕傲，「台灣的民主體制，可以面對各種危機，並貫徹我們對自由與人權價值的追求。」

陳菊感謝蔡總統的信任和支持，也感謝總統府的所有工作夥伴，並表示她仍將和大家站在一起，守護台灣這塊土地，「我也希望，大家一起來當小英總統的後盾，支持她，給她更多力量，帶領國家大步前進。」

蔡總統隨後也透過臉書感謝陳菊過去兩年的付出，「非常感謝前年（2018）底那時，她（陳菊）能夠決定留下來，陪伴我與執政團隊度過最艱難的那段日子。多虧了她，我們才能克服許多困難，重新站穩腳步。」



蔡總統表示，今年以來，陳菊好幾次向她表達去意，她雖然感到不捨，但也只能尊重陳菊的意願，「我也可以感受到她（陳菊）這些日子所承擔的這麼多，這些都讓人很心疼；謝謝菊姐！你總是在我們最需要的時候義無反顧地承擔起來！」