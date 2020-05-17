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520前夕、傳總統府秘書長陳菊將請辭　料擔任監察院長兼「國家人權委員會」首任主委

總統府秘書長遺缺，外傳由前立法院長蘇嘉全接任

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/17 17:03
左為陳菊,右為蘇嘉全 (中央社檔案照片) 

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）520蔡總統即將就職展開第二任期，內閣新人事布局大致底定，總統府、國安會人事布局也將展開，知情人士昨(16日) 透露，總統府秘書長陳菊即將請辭，今晚（17日）會在臉書說明；遺缺外傳將由前立法院長蘇嘉全接任。

知情人士16日晚間表示，陳菊將請辭秘書長，17日晚也會在臉書說明。至於，陳菊未來新職，該人士說，請看臉書。

針對外傳陳菊將獲得總統蔡英文提名，出任下一屆監察院長一職民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，未來監察院功能有所調整，監察院長將兼任國家人權委員會主委，這是第一屆國家人權委員會，這項修法是在去年（2019年) 12月10日美麗島事件40週年、世界人權日當天通過，別具意義。

柯建銘表示，1979年12月10日世界人權日發生美麗島事件，陳菊歷經流亡、逮捕、大審，長年為自由、民主、人權奔走，見證台灣坎坷的民主過程，也是美麗島世代唯一還在執政決策圈的美麗島事件受刑人。

柯建銘認為，當今若有誰能出任監察院長兼國家人權委員會首任主委，陳菊是唯一人選。

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陳菊小檔案 (資料來源:中央社)

  • 生日：民國39年6月10日
  • 現職：總統府秘書長
  • 學歷：
    中山大學公共事務研究所碩士
    世界新聞專科學校
  • 經歷：
    高雄美麗島事件受難者
    民進黨創黨18人工作小組
    國民大會代表
    行政院勞工委員會主任委員
    第22屆高雄市市長
    第1、2屆高雄市（直轄市）市長
陳菊
520
辭職
總統府秘書長
監察院長
前立法院長
蘇嘉全
國家人權委員會
首任主委
美麗島事件

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