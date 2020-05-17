綠營擬26日行使促轉會、NCC人事同意權　藍營: 先把「總統府遭駭事件」說清楚

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨立法院黨團今天(17日) 表示，預計26日行使促轉會與NCC人事同意權；但國民黨團認為，總統府日前遭駭，流出內容涉及違反獨立機關獨立行使職權宗旨，若不說清楚，將拒絕行使同意權。

立法院上週完成審查促進轉型正義委員會提名名單，以及國家通訊傳播委員會（NCC）提名名單，中央社引述民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱今天表示，預計26日行使促轉會與NCC的人事同意權。

鍾佳濱說，26日將分成上、下午，分別針對促轉會與NCC行使同意權；至於黨團是否支持這次所提名的委員，他則說，須經過黨團大會討論，聽取黨團成員的意見。

但國民黨立法院黨團總召林為洲表示，總統府發生資安問題，資料遭駭，這次流出的內容若無法說清楚，甚至若是事實，已違反了獨立機關獨立行使職權的宗旨，國民黨團絕對無法接受，會拉開抗爭的態勢。

總統府傳出遭駭客入侵，4月間總統蔡英文與行政院長蘇貞昌會面，幕僚所準備的資料遭有心人士變造、偽造以黑函方式散布，總統府向刑事警察局報案，相關單位已啟動調查。

對於總統府疑似遭駭客入侵，NCC昨天(16日) 呼籲，廣電媒體進行報導應落實事實查證，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序或善良風俗者，最高處予新台幣200萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）昨(16日) 發布新聞稿表示，資訊科技快速普及，網路駭客攻擊事件層出不窮，總統府遭駭客入侵一事已有相關澄清說明，呼籲廣電媒體進行相關報導應落實事實查證，避免使用未經查證的新聞來源。

NCC表示，作為廣電媒體監理主管機關，持續監理廣電媒體落實事實查證。NCC強調，廣電媒體依法必須確保提供視聽眾正確平衡的資訊，避免報導不實資訊對社會造成傷害，如有違反事實查證致損害公共利益，或妨害公共秩序或善良風俗者，最高處予200萬元。

NCC補充，新聞媒體作為第四權，各類電子媒體在報導相關新聞時，應恪守專業，在新聞編採過程進行查證，以免觸犯相關法令，共同建構具公信力的傳播環境。