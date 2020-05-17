美B-1B轟炸機頻現蹤　國防院：美軍以空制海新戰略

美軍B-1B超音速轟炸機近期頻現蹤台灣周邊及南海一帶空域，國防安全研究院分析，此次B-1B部署亞太，代表美國「以空制海」新戰略實現，並可使美國重獲亞太戰場的戰略主動權。

美軍駐關島B-1B超音速戰略轟炸機、KC-135加油機，近期頻繁飛向東海、南海執行任務，並掠過台灣周邊海域。根據專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）公開揭露的訊息顯示，B-1B轟炸機編隊5月分別有三次（1日、4日、6日）接近台灣外圍空域，也另有多次飛向南海一帶。

國防安全研究院所發布的「國防安全即時評析」表示，美軍此次派遣B-1在西太平洋及南海實施長程飛行，除展示美國捍衛西太平洋穩定的決心，同時也驗證B-1在此海域實施海上長程打擊的能力、熟悉作戰航路，以支援海軍的「分散式海上作戰」（Distributed Maritime Operations）。

國防院表示，美軍B-1B近期以來的長程飛行，可驗證海空軍在亞太協同作戰能力，因為美國海軍在亞太地區正面臨挑戰，國家戰略重返大國競爭，使海軍需改變戰備及訓練，且多樣化的威脅，例如反艦飛彈增加海軍部署挑戰、海軍艦隊規模不增反減、任務過多也加重海軍負擔；而解放軍海軍水面艦隊及航空兵力快速擴充，未來美國海軍航艦在亞太部署時，將遭受極大風險。

國防院指出，轟炸機可快速部署在數小時內抵達西太平洋邊緣，執行快速制海任務、全天候接戰機動海上目標，如果台灣海峽或南海有事，轟炸機可在數小時內快速抵達目標海域，快速反應並壓制敵方艦艇；在同樣場景中，海軍艦艇則需要數天才能抵達目標區，以現代作戰節奏，恐難快速反應情勢變化。

國防院最後強調，美國持續強化轟炸機隊的作戰能力，今年新的B-21轟炸機將試飛、B-52將持續性能提升以維持服役，及新的空射式極超音速武器正在發展中。此次B-1B部署亞太區域，代表美國「以空制海」新戰略的實現，並可使美國重獲亞太戰場的戰略主動權。