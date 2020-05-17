同婚合法化一週年　蔡英文：守護的價值仍在且更多人擁有幸福

立法院會於2019年5月17日三讀通過同婚專法後，台灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在院外守候的支持群眾獲知後相當振奮 立法院會於2019年5月17日三讀通過同婚專法後，台灣正式成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，在院外守候的支持群眾獲知後相當振奮 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）今（17）日是「國際不再恐同日」，也是我國同性婚姻合法化的一週年，總統蔡英文今日也透過臉書表示，總統府的新婚賀電已隨著同婚立法而有所調整，希望由總統府帶頭透過行動，讓社會更加多元與開放。

台灣在2019年5月17日透過立法院三讀通過 《司法院釋字第748號解釋施行法》，成為亞洲第一個通過立法保障同性婚姻的國家。今日同婚合法化屆滿一週年，蔡總統也在臉書上表示，「一年過去了，大家想要守護的價值都依然存在，同時，我們也讓更多的人一起擁有幸福。」



蔡總統提及，總統府也配合法律調整了新婚賀電系統，只要在申請表上點選「乙式」，申請人稱謂就會從「新郎、新娘」變成「新人、新人」；最近因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的關係，辦婚禮的人變少了，「疫情趨緩後，如果新人們希望能夠得到來自總統府的賀電，我很樂意給大家祝福。」

提及總統府新婚賀電系統的調整，蔡總統表示，這一微小的更動代表了國家開始有很多重要的改變，「這項法律通過後，也還有許多的配套措施需要調整，總統府也帶頭從這個小細節開始，讓社會慢慢地往更多元、開放的方向進步。」

民間同性平權倡議團題彩虹平權大平台（原婚姻平權大平台）也在週五（15）公布最新民意調查，其中高達百分之92.8的民眾認為同婚合法化對個人並無造成影響，另外，過半民眾也認為同婚合法化對社會並無影響，不過百分之28.4的民眾認為對社會造成負面影響，高於百分之11.9認為對社會有正面影響的民眾。

另外，倘若自己的小孩是同志，有百分之49.2的民眾認為可以接受，但仍有百分之47.3的民眾認為無法接受。

台灣大學社會工作學系助理教授Ciwang Teyra指出，同性婚姻合法化對多數民眾的生活並沒有造成影響，真正受影響的就是原來無法結婚的同性伴侶，但民調顯示仍有近三成的民眾認為同婚合法化對社會帶來負面影響，這反應部分民眾的焦慮和擔憂，也凸顯社會仍存在著對同志的汙名化及對性別的刻板印象。

Ciwang Teyra提及，年輕族群對同志友善及接納的態度較其他年齡層高，這也顯示性別平等教育的成果，以及持續推動參與和倡議的重要性。

彩虹平權大平台執行長呂欣潔則在記者會中表示，民調顯示針對跨國同婚（目前台灣法律規定，台灣人的伴侶來自同婚已合法化的國家即可跨國同婚）及同志收養小孩，分別有百分之53.8%及百分之56.8的民眾表示支持；而針對同志透過人工生殖生育下一代的支持度只有百分之42.1，顯見未來在這些議題上，仍需要積極向社會溝通。