【武漢肺炎】台灣5/17無新增病例、連續10天零確診　指揮中心請記者喝「石」斑魚湯慶祝　

今天指揮中心記者會擺出了兩盤象徵「十全十美」的「石」斑魚，以「石」慶「十」，祝賀台灣連續10天零確診 (直播截圖) 今天指揮中心記者會擺出了兩盤象徵「十全十美」的「石」斑魚，以「石」慶「十」，祝賀台灣連續10天零確診 (直播截圖)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，國內今(17) 日無新增病例，維持440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

由於今天是連續第10天零確診，指揮中心特別將漁民送來象徵「十全十美」的「石」斑魚(如下圖) 煮湯慶祝，並請現場記者分享。今天同時也是台灣連續35天沒有本土病例。

記者會直播截圖

36名滯留在馬爾地夫台灣人昨(16日)晚返台，搭乘2輛遊覽車約晚間9時30分許抵達新北市集中檢疫所，分別完成相關登錄程序後，穿防護衣、戴口罩，拖著行李進住後，將集中隔離檢疫14天。

指揮官陳時中今天在記者會宣布，馬爾地夫返台國人當中有四人身體不適，不過經檢驗後均為陰性。

台灣目前440例確診個案中有7人死亡，395人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

有關129名印度返台民眾，目前並無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

現階段國內疫情趨緩，指揮中心鼓勵民眾及業者力行「防疫新生活運動」，不分行業，重點就是保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，無法維持社交距離時，應戴口罩，業者可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離；出入各類場所不分室內外，皆要量體溫，隨時保持手部清潔，業者也應於入口及場所內提供乾(濕)洗手用品或設備，並採取實名制，確實執行人流管制及環境的清消。

記者會直播截圖

至於酒店、舞廳、夜店等行業只要依循相關防疫規範並盡到管理的責任，即能在有條件的情況下適度開放業者復業，各縣市政府確實執行業者復業相關評估與查核，落實監督工作。



指揮中心表示，全球累計4,660,752例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,489,642例、俄羅斯272,043例、英國240,161例、西班牙230,698例及義大利224,760例為多；病例中311,064例死亡，以美國89,813例、英國34,466例、義大利31,763例、法國27,625例及西班牙27,563例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。