【武漢肺炎】巴西總統無心防疫、接連氣走2衛生部長　全國死亡數字破1.5萬、高居全球第四

巴西總統波索納洛 (圖) 堅決認為經濟發展重於防疫, 已經導致兩位衛生部長辭職 (美聯社） 巴西總統波索納洛 (圖) 堅決認為經濟發展重於防疫, 已經導致兩位衛生部長辭職 (美聯社）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 巴西官方數據顯示，該國境內2019冠狀病毒疾病死亡人數突破1萬5000大關，確診人數超過23萬人，超越義大利、西班牙，成為確診人數第4多的國家。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）視為「小流感」的輕忽態度，導致該國成為拉丁美洲疫情重災區，過去24小時新增1萬4919起確診病例，816人病故，境內累計有23萬3142人確診，1萬5633人身亡。

專家表示，由於篩檢率偏低，這代表實際疫情數據恐高出15倍以上。專家更警告，巴西疫情還未抵達巔峰。

中央社17日引述美國約翰霍普金斯大學追蹤數據顯示，巴西目前確診總數超越西班牙的23萬698例、義大利的22萬4760例，成為全球第4高的國家。

全球確診數字前3名國家分別是美國（146萬6682例）、俄羅斯（27萬2043例）和英國（24萬1461例）。

儘管確診、死亡人數不斷增加，波索納洛仍抨擊部分州長為抑制病毒蔓延而採取的封城措施。極右派的波索納洛推文說：「支持徹底隔離暴政的人，未來將面臨失業、飢餓與窮困。」

波索納洛堅稱，關閉商業活動和居家禁足令，將重創經濟，政府預料今年經濟萎縮幅度，將來到100多年前有紀錄以來的最高。

波索納洛總統有如偏執狂般反科學的立場，已經讓巴西不到1個月就有兩位衛生部長憤而辭職。

美聯社報導，波索納洛認為巴西經濟絕不能被防疫措施摧毀，因此施壓要求兩位部長採用抗瘧疾藥物奎寧(chloroquine) 來治療武漢肺炎患者，但兩位衛生部長都加以拒絕。

接連兩位部長下台，也使得巴西的醫療衛生和抗疫工作，雪上加霜。

武漢肺炎疫情自去年(2019年) 在中國湖北省武漢市爆發以來，迄今在全球奪走約31萬條性命。