黃蜂輕颱16晚起最接近台灣　17日東半部有雨、西南部高溫

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）今年的第一號颱風「黃蜂」強度持續減弱，目前為輕度颱風下限，不過今晚至明（17）日白天將是黃蜂颱風最接近台灣的時候，中央氣象局預估今、明兩天花東地區及恆春半島有雨，西半部及南部則會出現高溫。

氣象局晚間表示，黃蜂颱風今晚20時中心位於呂宋島西北方近海，朝北北東轉東北移動，暴風圈逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及台灣東南部海面構成威脅；颱風估計明晚起對台灣影響逐漸減小。

不過由於環境不利颱風發展，氣象局表示，過去24小時間黃蜂颱風強度持續減弱，目前為輕度颱風下限，且預計未來有持續減弱為熱帶性低氣壓的趨勢；目前黃蜂颱風西南象限七級，風暴風半徑較小約50公里，其他象限約90公里，平均半徑為80公里。

氣象局指出，今晚至明日白天將是黃蜂颱風最接近台灣的時候，天氣方面，今、明兩天花東地區（含綠島及蘭嶼）及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後亦有短暫雷陣雨，並可能有局部大雨發生。西半部地區則高溫炎熱，尤其南部地區高溫將可能來到37度。

而隨著颱風接近，巴士海峽、台灣東南部及台灣東北部海面風力將逐漸增強，風浪也將明顯增大並出現長浪。綠島、蘭嶼及台灣東北部沿海明日下午至週一（18） 清晨將有九至10級強陣風。