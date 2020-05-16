台積電赴美設廠 分析師：一壞兩好

台積電評估將在美國亞利桑那州建廠，分析師分析「一壞兩好」，一壞是生產成本增加，兩好是可望有土地、稅制、水電優惠等，以及避開美中兩強交鋒的戰火。

台積電評估，斥資120億美元在美國亞利桑那州興建一座先進晶圓廠，並直接跨入5奈米製程，規劃月產能2萬片晶圓。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，在美中貿易戰、科技戰又有開打跡象時，台積電繼續供貨給華為，雖可討好中國，卻會得罪美國，但卻在此時釋出在美國設廠的消息，博取美國政府的好感，把衝擊降至最低。

蔡明翰分析，台積電到美國設廠有一壞兩好，一壞是生產成本增加，在中國大陸生產成本一定最低，台灣次低，美國最高，但美國設廠的產品售價卻無法提高，所以毛利一定最低。

不過，因高科技產品在中國大陸生產會遭到美國封殺，在台灣生產固然最好，既可避開高成本，也不至於被封殺，可是既然美國政府邀請，必然會讓利，包括土地取得優惠、稅制、水電優惠等，這一好把前面的一壞，可能都抵消了，有效降低生產成本增加的壓力。

他說，雖然在美建廠的生產成本提高，但卻可獲得美國客戶上頭的「大老闆」美國政府信賴，有助未來出貨。尤其美國給華為的臨時許可最後一次延長90天，並威脅未來對華為都勢必會審查，而中方也可能反制，提報復清單，讓美中雙方再陷貿易戰火，此時台積電釋出好消息，正是抓住美國政府的需求。

他解釋，台積電赴美設廠第二個好就是美中因疫情，貿易戰再度增溫，既出貨給華為，維持與中國關係，又赴美設廠，讓美國政府滿意，總統川普可以用來提升選情，避開美中兩強交鋒的戰火。