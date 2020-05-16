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總統府疑似電腦遭駭　府方稱「蔡英文陰謀」黑函已遭竄改不實

總統府已向刑事局報案，目前案件調查中

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/16 13:39
總統蔡英文（照片來源：總統府提供）

總統蔡英文（照片來源：總統府提供）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）總統府內電腦疑似遭到駭客侵入，許多媒體記者接連兩日收到不明人士寄出的電子郵件，內容指控總統蔡英文與行政院長蘇貞昌協商新內閣人事涉嫌分贓等，對此總統府在昨（15）晚透過聲明表示，該信件為「偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實」，府方也已向刑事警察局報案，目前正在調查中。

總統府昨晚表示，稍早媒體記者接獲來源不明、假稱「蔡英文陰謀」之會議紀錄形式文件，透過電子郵件以黑函形式散布，經瞭解該信件為偽變造之文件，內容為臆測拼貼，非屬事實，請各媒體勿為引用。

總統府在今（16）日午間又指出，府方已向刑事警察局報案，目前案件已在偵查程序中。另外，谷歌公司（Google）亦已將散發文件之帳號，標示為危險帳號，呼籲各界勿散發轉傳相關信件，避免個人資訊安全受到威脅。

蔡總統與準副總統賴清德即將於下周三（20）宣誓就任，蘇貞昌於週五率內閣總辭後，各項人事傳聞不斷，而將由蔡總統依職權所安排的外交、國安及國防人事，更是引發諸多揣測。

這批由透過Gmail發送的「黑函」自週五晚間起至少有四封，以密件副本的方式寄至媒體記者信箱，內文多為夾帶檔案，並未特別署名。夾帶檔案則似乎是會議紀錄，內容包括近期內閣人事徵求及協調狀況、人事推薦名單；另一部分則是蔡總統去年與賴清德在民主進步黨黨內初選時的競爭策略。
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