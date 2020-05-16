德國證實向世衛提外交照會　促譚德塞邀請台灣參與WHA

世衛大會即將登場，德國官員首度證實已向WHO提出外交照會，支持台灣以觀察員身分參與大會（圖/中央社） 世衛大會即將登場，德國官員首度證實已向WHO提出外交照會，支持台灣以觀察員身分參與大會（圖/中央社）

世衛大會即將登場，德國官員首度證實已向世界衛生組織（WHO）提出外交照會，並致函世衛秘書長譚德塞，支持台灣以觀察員身分參與大會。

第73屆世界衛生大會（WHA）將在18日召開，德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）15日表示，從2009年到2016年，德國即致力讓世衛邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會，德國認為這樣的參與不需要以國家為前提。

柏格指出，德國認為台灣的參與有助於對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），因此7日與其他國家聯手向世衛秘書處提出外交照會，並與英國、法國、紐西蘭、美國、加拿大、澳洲等國聯名致函給世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），促邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會。

德國朝野議員也支持台灣重返世衛大會。世界報（Die Welt）報導，基民黨（CDU）籍的國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）表示，台灣曾長年以觀察員名義參加世衛大會，沒有理由不再發生。

曾在去年訪台、同樣也是國會外交委員會成員的自民黨（FDP）議員雷赫特（Ulrich Lechte）指出，如果台灣是世衛大會觀察員，疫情可能就不會這麼嚴重，因為台灣去年底示警的電子郵件將有正式地位，世衛不能當作沒看到。