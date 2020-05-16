美國聯邦眾議院「國會台灣連線」致函譚德塞　力促台灣出席世衛大會

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導) 美國聯邦眾議院205位議員聯名寫信給世界衛生組織，力促台灣出席今年世衛大會。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席等共205位聯邦眾議員於13日聯名寫信給世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），力促邀請台灣出席今(2020)年世界衛生大會（WHA）。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。



該聯名函由美國眾院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）、席瑞斯（Albio Sires）、康納利（Gerald Connolly）共同領銜，參與連署的議員包括共和黨黨團會議主席錢尼（Liz Cheney）、眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）與共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）、軍事委員會共和黨首席議員索恩貝里（Mac Thornberry）、科學、太空暨科技委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson）等領導階層與重量級議員，充分展現美國對台灣參與WHO的強勁支持。



該聯名函內容肯定台灣對全球公共衛生的貢獻及因應武漢肺炎（COVID-19）疫情的專業與出色表現，強調WHO排除台灣以觀察員身分參與本年WHA是違反憲章揭櫫的全民均健（Health for All）的精神。

信函強調，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，均未賦予北京代表台灣人民的權利。

中央社提到信函內容，在2009到2019年間，台灣申請參與187場世衛技術性會議，卻有130場遭到拒絕。總統蔡英文於2016年當選以來，中國已成功施壓世衛暫停邀請台灣參與過去3屆世衛大會。

外交部已多次呼籲WHO應該摒棄政治考量，廣納國際社會所有成員及利害關係者，切勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與WHO相關的會議、機制及活動。



外交部表示，台灣雖然在爭取參與今年WHA面臨艱難挑戰，但感謝美國堅定不移的支持力挺，尤其積極邀集理念相近國家為台灣發聲。