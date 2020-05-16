颱風黃蜂逼近台灣　氣象局11時30分發海警

輕度颱風黃蜂中心16日凌晨2時位於鵝鑾鼻南方約690公里，未來有持續減弱的趨勢，路徑及強度仍有不確定性。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.... 輕度颱風黃蜂中心16日凌晨2時位於鵝鑾鼻南方約690公里，未來有持續減弱的趨勢，路徑及強度仍有不確定性。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）

颱風黃蜂逼近巴士海峽，氣象局今(16)天早上表示，黃蜂仍是輕度颱風，將在上午11時30分發布黃蜂的海上颱風警報。

根據氣象局觀測，颱風黃蜂今天凌晨2時的中心位置在北緯16.0度，東經120.7度，以每小時18公里速度向北北西進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑80公里。

颱風外圍環流影響東部有陣雨 各地高溫31至35度

中央氣象局指出，今天受到颱風外圍環流影響，花東及恆春半島有局部短暫陣雨；氣溫仍舊偏高，各地高溫多在攝氏31至35度，南投及南部近山區平地有37度以上的高溫。

氣象局表示，今天凌晨2時輕度颱風黃蜂中心位於鵝鑾鼻南方約690公里，未來有持續減弱的趨勢，明天會向北逐漸移入巴士海峽，但路徑及強度仍有不確定性。

氣象局指出，受到颱風外圍環流影響，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後其他地區也有局部短暫雷陣雨，台東、恆春半島及午後西半部地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，仍舊偏高，各地高溫多在攝氏31至35度，南投及南部近山區平地甚至有37度以上的高溫，中午前後紫外線指數也容易偏高。

另外，西南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率，金門及馬祖地區也容易有低雲或局部霧影響能見度。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到颱風外圍環流影響，環境風場為東南風，高屏空品區位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物仍易累積；北部空品區及中部近山區域午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。