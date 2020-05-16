主動出擊！台灣主辦防疫視訊會議13國交流　美國力挺台灣參與國際事務

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)台灣邀請美國、日本等國舉行疫情防治視訊會議，強調防堵疫病散播，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)為一新興傳染病，對全球人類健康威脅甚鉅，衛生福利部15日晚間在台北舉行「新型冠狀病毒肺炎防治檢討」視訊論壇，邀請美國、日本、加拿大等13個理念相近國家、1個區域組織，近50位衛生官員參加，強調防堵疫病散播與維護全人類健康是普世價值，任何國家皆不得獨善其身、置身事外。

美國國務院國組局代理助卿Pam Pryor於致詞中讚揚台灣模式抗疫成果，重申美方大力支持台灣參與國際組織，包括世界衛生組織(WHO)，並感謝其他國家一起支持台灣納入全球衛生體系。

美國衛生部全球事務處副處長Colin McIff也肯定台灣模式，並強調美國支持將台灣納入WHO。論壇中許多與會國家代表肯定我國COVID-19防治成果，各國並就防疫措施深入交流分享及討論後續合作事宜。

衛福部長陳時中表示，我國為因應COVID-19之爆發流行，針對疫情監測、邊境檢疫、社區防疫、醫療及防疫物資整備、衛教宣導等面向制定相關策略，包括擴大社區監測、提高實驗室檢驗量能、禁止外籍人士入境及轉機、入境旅客需居家檢疫14天、透過智慧檢疫系統串接社區防疫、推行口罩實名制及社交距離等應變措施，以防範疫情擴散，維護國人健康安全。

陳時中說明，台灣之所以能維持日常生活作息，且僅有零星社區感染個案發生，端賴我國政府與民間的快速動員能力、迅速決策力、徹底執行力、資源整合與分配力、資訊透明化及防疫科技化等6大亮點。

論壇中由行政院唐鳳政務委員分享台灣運用數位科技進行防疫的經驗，並由疾病管制署周志浩署長針對COVID-19防治策略檢討，深入討論因應本次疫情的各項防疫措施、專案包機及風險溝通，同時強調我國參與WHO對全球共同防範COVID-19的重要性與必需性。



台灣主辦的防疫視訊會議(圖/衛福部)