台灣、美國合作防疫推出智慧「模組化」病房　環保永續創新設計首度台北公開亮相

衛福部長陳時中（左一）、美國在台協會處長酈英傑（左三）參觀最新MAC Ward（圖/Taiwan News_Lyla Liu） 衛福部長陳時中（左一）、美國在台協會處長酈英傑（左三）參觀最新MAC Ward（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）因應新冠肺炎來勢洶洶，台灣及美國合作推出智慧親善病房，採用回收再生材質並具備環保永續多功能特性，全球首創的設計於今（15）日首度台北輔大醫院正式亮相，下一步將啟程美國盼協助全球度過疫情。

台灣在新冠肺炎防疫成績全球有目共睹，今日更邁入第33天0確診，為了協助全球面對疫情，甚至預防下一波捲土重來，台灣和美國一起超前部署合作防疫聯盟推出「模組化病房」(MAC Ward)，今(15)日首度於輔大醫院曝光，美國在台協會會長英傑、衛福部長陳時中、台灣設計研究院張基義、小智研發共同創辦人兼執行長黃謙智等人皆出席記者會。

結合台灣公衛及設計實力的「模組化病房」，其英文MAC Ward的MAC為Modular、Adaptable、Convertible三個字母字首的縮寫，透過台灣設計研究院媒合，小智研發團隊歷經一個半月規劃，採用環保可再回收利用的材質，兼具抗菌、隔音、易組裝的特性，打造出可在24小時內組裝好的病房，讓大家眼睛為之一亮。

陳時中說明，由於先前大家準備不足，在疫情期間都備感壓力，但是卻激發出大家潛在的力量，沒困難時似乎都過得很愉快，但遇到難題時力量就跑出來，而且也發現朋友很重要，這次有機會和美國在台協會合作，透過設計發揮台灣的智慧及創新能量。

酈英傑致詞時引用美國國務卿麥克·蓬佩奧說法，「艱難時刻真正朋友會站在一起」，他說這次合作再次展現台灣是可靠的夥伴，也是一股良善的力量，台灣願意和世界各國分享專長和資源，堪為公衛領域的國際領袖。

酈英傑說明，這次展現的台美合作關係，不但已堅持長久而且有益全球社會，美方始終相信複雜的問題需要最創新的合作方案，這些解決方案往往來自民間創意人才，美國將持續支持台灣參與國際事務。



前排右起：輔大校長江漢聲、衛福部長陳時中、美國在台協會處長酈英傑、經濟部工業局長呂正華、台灣設計研究院長張基義、小智研發共同創辦人兼執行長黃謙智等出席記者會（圖/Taiwan News_Lyla Liu）

黃謙智表示，此病房可快速組裝，也可應用在各種病房的需求，與傳統市面上可見的方艙醫院不同，這次使用回收材料及高端科技打造永續病房，不會讓病人產生被關在盒子裡發瘋的感覺，模組化病房可作為一般病房使用，面臨新型傳染病時，也可快速轉化為負壓隔離病房，未來也可變成ICU重症病房。

黃謙智說明，可以把整個病房空間想像成一個鋁盒子，裡面的密閉跟負壓效果都要好，吸音也很重要，此次材料使用鋁及回收寶特瓶，板材本身就是光觸媒，而壁掛式的藝術品更富有抗菌和降噪音的實際功能，燈光也可透過AI調整，讓病人住起來舒服。

此新型病房更大大的突破地域限制擴大格局，符合以下特性，包含不限場地：停車場或衛生所都能成為改建場域、不受限運送方式：可空運縮短時程、不受限醫護人員：可遠程監控病人情況即時處理。

MAC Ward的下一步將設置於輔大醫院12樓，也將同步啟程到美國，預計捐贈輔大美國賓州的姐妹校Temple University，將導入美國醫療系統及設備應用，接著邁向全球化發展，協助世界一同預防新型傳染疾病。



MAC Ward可解決醫療資源短缺問題並兼具環保永續概念（圖/Taiwan News_Lyla Liu）



MAC Ward（圖/Taiwan News_Lyla Liu）