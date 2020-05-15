凱撒飯店連鎖推養生美粽 祝好運「粽」在您身邊

因疫情在年初掀起健康飲食的潮流，將一路燒到粽葉飄香的端午佳節。凱撒飯店連鎖為延續端午美粽口碑，今年推出四款養生美味的特色粽，皆由台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢精心研發監製，並全程由國宴團隊純手工製作今年限量的端午粽禮，品質保證、美味無添加，每口色香味俱全，皆來自於真材實料的營養美味，最棒的是還有充滿典雅風的保溫/冰袋裝盛，作為贈禮分享健康美味，象徵祝福親朋好友好運「粽」在您身邊！

重視健康與身材的族群們，首推凱撒飯店連鎖的「粽享端午禮盒」，其中獲得多位美食品審肯定的「養生紅藜麥粽」，是以紅藜、蓮子、鳳眼果等養生食材協奏而成的美味，富含一般粽子少有的膳食纖維，而苦茶油香味和菇類搭在一起更別有一番清新滋味！擁有超高人氣的「極品黑松露粽」，嚴選義大利黑松露醬拌炒長糯米，包入杏鮑菇、香菇、筊白筍等季節時蔬，香氣濃郁，流露微奢華美味氣息，即使不是茹素消費者也會愛上的迷人風味。無肉不歡的朋友們也可選擇另一款「粽望所歸禮盒」，口味跳脫傳統肉粽的油膩感。口碑熱銷款「鮮肉鹹蛋黃粽」，採用爽口圓糯米包入整顆新鮮鴨蛋黃與獨門醬料醃漬鮮嫩豬五花，拆開粽葉的瞬間就能聞到濃濃肉香及粽葉米香，成就經典懷舊的好滋味。讓人驚艷且創意十足的「秘傳花雕雞粽」，則是嚴選肉質鮮嫩、口感極佳的雞腿肉，以陳年花雕酒醃漬48小時入味，充分吸收花雕酒精華，每一口都能吃到甘醇濃厚的迷人酒香。

凱撒飯店連鎖於今年推出定價1,590元的「粽享端午禮盒」與定價1,580元的「粽望所歸禮盒」，喜迎端午全面特惠價每款都只要790元，5月底前早鳥優惠再享85折，等於每款粽子禮盒只要672元的驚喜價！價格親民的真材實料，經典呈現粽子簡單而樸實的美妙滋味，不論自用或送禮都能面面俱到，不但能傳達最真誠的祝福與心意，更讓民眾以經濟實惠價格享受五星主廚手工養生美味粽！