和逸、慕軒飯店快閃好評延長至5/20 每晚僅1,999元起

快閃優惠好評延長！國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店與慕軒飯店『5月快閃Flash Sale』，即日起延長至5月20日止（入住到6月30日）預訂全台「和逸飯店」每房每晚含稅價僅1,999元起；或體驗優雅且低調奢華的「慕軒飯店」，每房每晚也只要2,499元起，且都只要再加1元即享豐富晨光早餐！加價240元，更享有完整住房24小時之尊榮禮遇。

全台和逸飯店4館，旅客可選擇住宿鳥瞰高雄港都美景「高雄中山館」、以親子人氣旅宿聞名「台南西門館」，或是位於台北都會精華區「台北民生館、台北忠孝館」，皆享有超快閃優惠價，每房每晚1,999元起。連續兩年獲台北米其林指南推薦旅宿的「慕軒飯店」，亦提供每晚2,499元起的優惠。預約入住可再享雙重加值優惠，加1元即享豐富晨光的早餐；加240元享有保證24小時住房時長，為旅客保留了最大彈性與價值，超值優惠倒數中，千萬別錯過！

美食饗宴買一送一 再抽萬元套房住宿券

此外，和逸飯店與慕軒飯店全台5間飯店，即日起至2020年5月31日攜手推出餐廳美食『買一送一』超值優惠，和逸飯店「台北民生館、台北忠孝館、台南西門館」超值下午茶買一送一，讓大人小孩開心同饗；位於「高雄中山館」30樓的高空餐廳Cozzi THE Roof，凡點選8盎司美國頂級肋眼牛排，享第二客餐點免費，只要1,250元內主餐皆可自由選擇，搭配半自助式輕食沙拉吧，活動期間用餐滿千即可參加抽獎，獎項包含午晚餐券、市價3萬多元套房雙人住宿券等。

慕軒飯店則推出春季白蘆筍饗宴、頂級肋眼牛排、經典義式套餐等極致佳餚，享同品項一送一優惠，雙人用餐輕鬆省下最多2,200元，消費買千可再抽餐券、精選酒款和價值高達6萬多元的套房住宿券等多項好禮。