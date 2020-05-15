會動的雜誌！潮遊新北翻轉公部門刊物美學

公部門創意美學再突破!萬花筒轉動繽紛的藝術作品，再隨著一片茶葉緩緩飄進，點開《潮遊新北．動文化》，由新北市政府文化局首發「會動的雜誌」，介紹新北藝術文化之美，讓民眾從手機、平板隨身點開看，不只看見新北文化的美，翻開每一頁還會「動」起來，創意十足。
《潮遊新北．動文化》為新北市政府文化局發行動態數位雜誌，因應後疫情時代的數位思維，並呼應新北市2030願景行動，落實新美學目標，企劃出這本數位動雜誌。以藝術創生、找回舊時光、經典重現、科技新體驗等四大主題，串連文化資產等六大文化業務及九大藝文場館，從在地人物及藝術家小故事、場館美麗的角落，四大精彩單元中穿插影片，想看深入報導只要點下「Read More」可以看到深入的故事報導。透過照片、文字、影片交織，呈現博物館、藝文場館等情感連結，有別傳統介紹場館、政令宣導，令人耳目一新。
新北市長侯友宜表示，城市美學要讓民眾有感，才能一起前進，從凝聚社區與居民的共識出發，「人」是這一切的核心，透過軟體和硬體、從內在涵養到外在改變，具體形塑出城市的性格與美感，融和成新北多元又獨特的文化。我們透過電子書的方式呈現新北躍動的、感動的、行動的動文化，今年是新北市升格十週年，「我對未來的期許，就是在新北生活的人，都有歸屬感和榮耀感。」
一般政府出版刊物的類型，一般是平面紙本印刷，或將平面雜誌轉檔成為可翻頁的電子書型態。文化局首創《潮遊新北．動文化》，在發想前期就加入動態設計的概念，從「動起來」的核心價值貫穿整體的視覺，同時也設計了使用者友善閱讀的功能，包括：潮遊地圖及螢幕下方功能列，可超連結跳躍點閱，更為文化、美學增添更多使用者觀看電子書的五感體驗。
新北市文化局局長龔雅雯表示，這是一本突破刻板印象、會讓人想一直看下去的公部門刊物，翻閱《潮遊新北．動文化》好看的秘訣就是「慢」，可以直看單頁版，也可以橫看雙頁版，每一個主題單元有文化元素的動人照片與動畫巧思，如：空軍三重一村的五個燈與自動相本、茶業博物館的茶葉飄然、市立圖書館的科技之手、淡水古蹟博物館的光影與貓等等，每一頁都驚豔。
龔雅雯局長說，《潮遊新北．動文化》在文化局官網首頁、粉絲專頁，和新北各公立博物館、103個圖書館都可以掃QRcode下載觀看，讓民眾在手機、平板或電腦隨身帶著走，字體和圖片都可以依照自己喜好放大縮小。生動地呈現新北文化的多元，這就是來自新北市文化底蘊的力量，每一天都讓民眾實際感受得到、接觸得到，聚焦進而參與，體現新北文化的繽紛與躍動！更多詳情請至文化局官網: https://www.culture.ntpc.gov.tw/ 或臉書粉絲專頁查詢。