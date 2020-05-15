會動的雜誌！潮遊新北翻轉公部門刊物美學

公部門創意美學再突破!萬花筒轉動繽紛的藝術作品， 再隨著一片茶葉緩緩飄進，點開《潮遊新北．動文化》， 由新北市政府文化局首發「會動的雜誌」，介紹新北藝術文化之美， 讓民眾從手機、平板隨身點開看，不只看見新北文化的美， 翻開每一頁還會「動」起來，創意十足。

《潮遊新北．動文化》為新北市政府文化局發行動態數位雜誌， 因應後疫情時代的數位思維，並呼應新北市2030願景行動， 落實新美學目標，企劃出這本數位動雜誌。以藝術創生、 找回舊時光、經典重現、科技新體驗等四大主題， 串連文化資產等六大文化業務及九大藝文場館， 從在地人物及藝術家小故事、場館美麗的角落， 四大精彩單元中穿插影片，想看深入報導只要點下「Read More」可以看到深入的故事報導。透過照片、文字、影片交織， 呈現博物館、藝文場館等情感連結，有別傳統介紹場館、政令宣導， 令人耳目一新。

新北市長侯友宜表示，城市美學要讓民眾有感，才能一起前進， 從凝聚社區與居民的共識出發，「人」是這一切的核心， 透過軟體和硬體、從內在涵養到外在改變， 具體形塑出城市的性格與美感，融和成新北多元又獨特的文化。 我們透過電子書的方式呈現新北躍動的、感動的、行動的動文化， 今年是新北市升格十週年，「我對未來的期許， 就是在新北生活的人，都有歸屬感和榮耀感。」

一般政府出版刊物的類型，一般是平面紙本印刷， 或將平面雜誌轉檔成為可翻頁的電子書型態。文化局首創《 潮遊新北．動文化》，在發想前期就加入動態設計的概念，從「 動起來」的核心價值貫穿整體的視覺， 同時也設計了使用者友善閱讀的功能，包括： 潮遊地圖及螢幕下方功能列，可超連結跳躍點閱，更為文化、 美學增添更多使用者觀看電子書的五感體驗。

新北市文化局局長龔雅雯表示，這是一本突破刻板印象、 會讓人想一直看下去的公部門刊物，翻閱《潮遊新北．動文化》 好看的秘訣就是「慢」，可以直看單頁版，也可以橫看雙頁版， 每一個主題單元有文化元素的動人照片與動畫巧思，如： 空軍三重一村的五個燈與自動相本、茶業博物館的茶葉飄然、 市立圖書館的科技之手、淡水古蹟博物館的光影與貓等等， 每一頁都驚豔。

龔雅雯局長說，《潮遊新北．動文化》在文化局官網首頁、 粉絲專頁，和新北各公立博物館、103個圖書館都可以掃QRco de下載觀看，讓民眾在手機、平板或電腦隨身帶著走， 字體和圖片都可以依照自己喜好放大縮小。 生動地呈現新北文化的多元，這就是來自新北市文化底蘊的力量， 每一天都讓民眾實際感受得到、接觸得到，聚焦進而參與， 體現新北文化的繽紛與躍動！更多詳情請至文化局官網: https://www.culture.ntpc.gov. tw/ 或臉書粉絲專頁查詢。