自助餐是病毒溫床？！日媒實測30分鐘　所有人皆沾染上病毒

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）武漢肺炎疫情自年初爆發以來，全球已有近450萬人確診，先前日本「鑽石公主號」遊輪爆發712人群聚感染事件，而遊輪上的自助餐廳被視為是疫情失控的元兇，日本媒體日前做實驗驗證，短短30分鐘內，餐廳內佈滿病毒，連受測者臉上也有，結果十分驚人。

綜合媒體報導，日本「NHK」日前與專家合作，模擬病毒在自助餐廳中的傳播情形，找來10位受測者，分別坐在四張桌子，其中1位受試者扮演感染者，將其的手上塗上代表病毒的螢光塗料，接著讓受試者們自由活動、夾取食物和用餐，過程中感染者也模擬用手掩嘴咳嗽。

短短30分鐘，螢光塗料竟然散佈在各處，代表著透過不潔的雙手摸東摸西後，病毒傳播力不容小覷。（擷圖自NHK Lipei Huang）

30分鐘後，現場關燈檢視螢光塗料的傳播狀況，竟發現螢光塗料散佈在各處，包括餐巾紙、鍋蓋、夾子、門把、桌上的杯子和手機等，甚至連所有受測者的手和其中3位的臉都沾染了塗料，顯見病毒傳播力相當驚人。

影片中另有一項實驗，30位受試者同樣待在模擬自助餐的空間，但此時他們頻繁清潔自己的手部，服務生也時時更換夾取食物的夾子、湯勺，結果全員臉上都未沾到塗料、僅1人手上沾染到，由此可見，杜絕病毒的最佳方法就是「勤洗手」。

在受測者自由活動去夾取食物和用餐後，其中3位的臉都沾染了代表「病毒」的塗料。（擷圖自NHK Lipei Huang）