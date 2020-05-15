畢業季將至，在疫情低迷的景氣中，職場新鮮人如何逆風而起？新北市教育局今(15)日於三重商工辦理「投資自己抓住機會！新北市職場英語實境模擬面試」，由教育局張明文局長及兩位產業代表共同擔任職場面試官，為學生進行職場英語實境模擬，以提升學生「職行力」職場力、行動力及英語力。
新北市全面啟動數位學習，結合民間產業及大專校院資源共享合作，讓學生學習不中斷。其中tutorJr免費提供10校50班實施同步零時差的跨國雲端課程—VC (virtual classroom) 虛擬教室，各校透過VC課程設計多元特色課程，如職場英語、應用英文、生活旅遊等，兼顧生活實用及求職需要，其中英文面試能力更是畢業生首要學習重點。
現場進行VC課程教學示範，透過外籍老師及三重商工學生透過雲端進行英語雙向互動，學習面試必勝五大絕招，提升學生面試表達力及未來職場競爭力。接著由教育局張明文局長、TutorABC黃嘉琦總經理及前Yahoo奇摩台灣區董事總經理暨adGeek執行長陳建銘共同擔任職場面試官，針對「職涯發展目標、英文面試、職能優勢」進行實境模擬，擇優前2位學生獲得進入TutorABC公關部、戰略事業部行銷企劃1日企業體驗營及30堂免費小班口說課程機會，學習媒體關係維護、創造新聞議題、異業專案執行、危機處理、服務產品解說銷售等。活動現場落實各項防疫措施，由三重商工板金科學生「自製可移動式紫外線殺菌燈架」進行消毒。
全國技藝競賽(職場英語)金手獎第二名選手三重商工俞涵娜說：英語不單只是語言工具，可擴大學習視野及吸取最新資訊，藉這次活動，嘗試自我突破積極與外師互動。吳昭儀也說：在VC課程中學到許多英語面試的技巧，讓我面對未來職場或升學更具信心，透過實戰演練累積更多的經驗，將所學用在生活中。邱柏崴表示：這次學到很多有關未來職涯發展的細節，再加上外國老師及產業主管的指導，讓我英語口說進步很多。
三位面試官也跟學生們分享職涯成功的經驗談。教育局長張明文表示，現代人往往想的比做的多，但「行動」才是最重要的。當決定做這件事時，就要思考如何達成目標，做就對了！黃嘉琦總經理說：鼓勵新鮮人，踏出自己的舒適圈，去承擔風險，微小的成就是邁向更大突破的基石。陳建銘執行長則說：數位產業瞬息萬變，若有心從事這項產業的從業人員必須抓牢核心價值，了解消費者核心同時貼近客戶需求。
新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國際的技職人才。