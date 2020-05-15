畢業季將至，在疫情低迷的景氣中， 職場新鮮人如何逆風而起？新北市教育局今(15) 日於三重商工辦理「投資自己抓住機會！ 新北市職場英語實境模擬面試」， 由教育局張明文局長及兩位產業代表共同擔任職場面試官， 為學生進行職場英語實境模擬，以提升學生「職行力」職場力、 行動力及英語力。

新北市全面啟動數位學習，結合民間產業及大專校院資源共享合作， 讓學生學習不中斷。 其中tutorJr免費提供10校50班實施同步零時差的跨國雲 端課程—VC (virtual classroom) 虛擬教室，各校透過VC課程設計多元特色課程，如職場英語、 應用英文、生活旅遊等，兼顧生活實用及求職需要， 其中英文面試能力更是畢業生首要學習重點。

現場進行VC課程教學示範， 透過外籍老師及三重商工學生透過雲端進行英語雙向互動， 學習面試必勝五大絕招，提升學生面試表達力及未來職場競爭力。 接著由教育局張明文局長、 TutorABC黃嘉琦總經理及前Yahoo奇摩台灣區董事總經 理暨adGeek執行長陳建銘共同擔任職場面試官，針對「 職涯發展目標、英文面試、職能優勢」進行實境模擬， 擇優前2位學生獲得進入TutorABC公關部、 戰略事業部行銷企劃1日企業體驗營及30堂免費小班口說課程機會 ，學習媒體關係維護、創造新聞議題、異業專案執行、危機處理、 服務產品解說銷售等。活動現場落實各項防疫措施， 由三重商工板金科學生「自製可移動式紫外線殺菌燈架」進行消毒。

全國技藝競賽(職場英語)金手獎第二名選手三重商工俞涵娜說： 英語不單只是語言工具，可擴大學習視野及吸取最新資訊， 藉這次活動，嘗試自我突破積極與外師互動。吳昭儀也說： 在VC課程中學到許多英語面試的技巧， 讓我面對未來職場或升學更具信心，透過實戰演練累積更多的經驗， 將所學用在生活中。邱柏崴表示： 這次學到很多有關未來職涯發展的細節， 再加上外國老師及產業主管的指導，讓我英語口說進步很多。

三位面試官也跟學生們分享職涯成功的經驗談。 教育局長張明文表示，現代人往往想的比做的多，但「行動」 才是最重要的。當決定做這件事時，就要思考如何達成目標， 做就對了！黃嘉琦總經理說：鼓勵新鮮人，踏出自己的舒適圈， 去承擔風險，微小的成就是邁向更大突破的基石。 陳建銘執行長則說：數位產業瞬息萬變， 若有心從事這項產業的從業人員必須抓牢核心價值， 了解消費者核心同時貼近客戶需求。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、 環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才。