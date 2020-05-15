補習班老師從農-雙溪青農吳易翰溫室草莓出頭天

新北雙溪，一個純樸的秘境山城， 早期產業以礦業為主，現今已成為民眾觀光旅遊的懷舊老街，近年有 一對返鄉的青農夫妻，在雙溪種草莓，為人生故事開啟嶄新的篇章。

67年次的吳易翰原是一位在桃園經營國中補習班的班主任，10幾 年來桃李滿天下，有學生就讀台大、陽明、師大等名校， 也有在各領域發光發熱的孩子，很多學生畢業多年後， 仍會在吳主任每年生日時帶個小蛋糕來拜訪。 但長期日夜顛倒的補教生活， 讓吳易翰開始反思親子關係對孩子人生成長的重要性， 剛好妻子家人有意在家鄉雙溪建構草莓園，於是夫妻倆興起了「 讓我們為未來和這片土地創造出更多可能性吧！」的念頭，並且在前 年舉家搬遷到雙溪當個快樂農夫。

坐落在新北市雙溪區的草莓園是占地300坪的強固型溫室， 目前種植4000多株草莓，品種包含香水和豐香，其中以豐香為大 宗。豐香果實香味濃郁，在口中咀嚼時所綻放的特殊牛奶香氣， 遠勝市面上其他草莓品種，經營草莓園短短不到一年時間， 從植株定植、育苗、賣苗、開花結果到賣果， 夫婦倆體驗過植株不到一個月的時間繁花似錦地冒出， 也經歷了不到一個月間炭疽病將大半植株毀掉的光景，「 植物不像國中生，可以搏感情」吳易翰感嘆地說到， 雖然面對病蟲害，植株死傷慘重，還是堅持給小孩吃健康的食物， 透過持續不斷在農民學院求知與請益種植草莓的前輩， 慢慢改善病蟲害，目前草莓經SGS檢驗，通過380項農藥測試， 這樣的堅持使吳易翰的草莓供不應求，除了草莓以外， 還有販賣草莓苗，有興趣自己栽種草莓的民眾，可到吳易翰FB(搜 尋吳小翰)，直接與農友購買。12月草莓季也能到網站「 直接跟農夫買」、Line@「人親土親」 訂購吳易翰用愛心種植的優質草莓喔!

吳易翰表示，感謝新北市政府農業局協助建置草莓園區溫室， 以及從農以來幫助過夫妻倆的前輩們， 未來除了提升栽種良率與增建溫室外，夫婦的目標不僅於此， 草莓園也會跟進規劃食農教育，讓民眾從育苗、 拔草莓到品嘗美味的手工草莓醬與冰沙，將草莓園打造為區域亮點， 藉由體驗草莓園帶動雙溪區農業和觀光效益， 吸引更多青年迴流農村，為雙溪這片土地帶來永續經營的力量。

農業局長李玟表示，新北市政府鼓勵青年加入農業這個大家庭， 也會持續不斷挖掘優秀的新北青農，並透過相關計畫提供輔導、 補助、課程與通路等資源，協助青農深耕茁壯， 打造新北市優良農產品聚落，推廣地產地銷到在地觀光。