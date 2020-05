「富邦ART」X 富邦悍將 運動藝術限定相框，悍你藝起揮棒出擊！

中華職棒獨步全球、率先開打,是否也點燃了你對棒球的熱情? 邀請您與富邦悍將一起施展正向能量! 富邦藝術基金會與富邦悍將棒球隊合作, 製作悍將球星的藝術拍照相框,8位球員瀟灑樣貌配搭由藝術家手寫 、正能量滿滿的關心語句,希望藉此喚起大眾的勇氣與信心!

運動相框結合藝術,「悍」你「藝」起傳達勇氣

經歷疫情的衝擊,全球在經濟面、生活面與精神面都遭遇影響, 在逐步恢復生活步調的同時,堅定信心相互鼓勵便越顯重要! 富邦藝術基金會邀請富邦悍將李宗賢、林益全、林哲瑄、洪一中、 高國輝、陳鴻文、陳仕朋與戴培峰8位球員, 將每位球星活力樣貌結合藝術家手寫正向標語, 輔以色彩明亮的色塊製成藝術相框, 希望大眾能透過爽朗清新的相框合照,將滿滿勇氣與信心, 以數位方式傳遞予周圍親朋好友,共同為對方注入能量! 藝術能療癒心靈,而熱血的運動能相互砥礪! 挑選一款最愛的設計相框,拍下充滿熱忱的正向照片,藝術力量「 悍」你同在!

手寫藝術E化呈現,展露熱情與關懷

手寫文字紀錄生命、紀錄當下情緒與感受, 手寫創作者知日謙以手寫文字傳達每次感動瞬間, 本次特別以充滿力道與張力的字體書寫正向標語, 一筆一劃句句熱情、一撇一捺字字深邃,知日謙表示:「為凸顯選手 的力與美,所以特別希望在粗獷字體中,帶有精緻的情感、 在豪邁奔放的筆觸裡,存在細膩的靈魂。」,希望能透過文字力量, 將勇氣與關懷傳達給大眾,另外為呼應「多強勁的球, 都要想辦法攔下來!」、「既然決定了,我就只會向前看」、「 守備是不可能有低潮的!」等激勵語句, 更以一氣呵成方式完成書寫,希望透過數位傳遞, 以環保方式溫暖回應當前環境周遭,同時為大眾注入藝術正能量。

It’s Time to Be Strong線上徵件

本次富邦藝術基金會同步舉辦兩波「It’s Time to Be Strong線上徵件」活動,5/18-6/1利用富邦ART運 動限定相框,拍下你最熱血的姿勢, 上傳到富邦藝術基金會臉書徵件貼文,並寫下 #藝術悍你同在,即有機會抽中悍將球員限量簽名球乙顆!6/ 10-6/19於臉書徵文展現正能量,留言「最想悍你藝起___ _____」,並tag 1位朋友,即可獲得限量藝術頭盔資料夾乙個, 更有機會獲得手寫創作者知日謙親筆騰寫的特製小卡! 活動詳情請見藝術基金會臉書。