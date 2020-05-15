「富邦ART」X 富邦悍將 運動藝術限定相框，悍你藝起揮棒出擊！

中華職棒獨步全球、率先開打，是否也點燃了你對棒球的熱情？邀請您與富邦悍將一起施展正向能量！富邦藝術基金會與富邦悍將棒球隊合作，製作悍將球星的藝術拍照相框，8位球員瀟灑樣貌配搭由藝術家手寫、正能量滿滿的關心語句，希望藉此喚起大眾的勇氣與信心！
運動相框結合藝術，「悍」你「藝」起傳達勇氣
經歷疫情的衝擊，全球在經濟面、生活面與精神面都遭遇影響，在逐步恢復生活步調的同時，堅定信心相互鼓勵便越顯重要！富邦藝術基金會邀請富邦悍將李宗賢、林益全、林哲瑄、洪一中、高國輝、陳鴻文、陳仕朋與戴培峰8位球員，將每位球星活力樣貌結合藝術家手寫正向標語，輔以色彩明亮的色塊製成藝術相框，希望大眾能透過爽朗清新的相框合照，將滿滿勇氣與信心，以數位方式傳遞予周圍親朋好友，共同為對方注入能量！藝術能療癒心靈，而熱血的運動能相互砥礪！挑選一款最愛的設計相框，拍下充滿熱忱的正向照片，藝術力量「悍」你同在！
手寫藝術E化呈現，展露熱情與關懷
手寫文字紀錄生命、紀錄當下情緒與感受，手寫創作者知日謙以手寫文字傳達每次感動瞬間，本次特別以充滿力道與張力的字體書寫正向標語，一筆一劃句句熱情、一撇一捺字字深邃，知日謙表示：「為凸顯選手的力與美，所以特別希望在粗獷字體中，帶有精緻的情感、在豪邁奔放的筆觸裡，存在細膩的靈魂。」，希望能透過文字力量，將勇氣與關懷傳達給大眾，另外為呼應「多強勁的球，都要想辦法攔下來！」、「既然決定了，我就只會向前看」、「守備是不可能有低潮的！」等激勵語句，更以一氣呵成方式完成書寫，希望透過數位傳遞，以環保方式溫暖回應當前環境周遭，同時為大眾注入藝術正能量。
It’s Time to Be Strong線上徵件
本次富邦藝術基金會同步舉辦兩波「It’s Time to Be Strong線上徵件」活動，5/18-6/1利用富邦ART運動限定相框，拍下你最熱血的姿勢，上傳到富邦藝術基金會臉書徵件貼文，並寫下 #藝術悍你同在，即有機會抽中悍將球員限量簽名球乙顆！6/10-6/19於臉書徵文展現正能量，留言「最想悍你藝起________」，並tag 1位朋友，即可獲得限量藝術頭盔資料夾乙個，更有機會獲得手寫創作者知日謙親筆騰寫的特製小卡！活動詳情請見藝術基金會臉書。