「富邦ART」X 富邦悍將 運動藝術限定相框，悍你藝起揮棒出擊！

中華職棒獨步全球、率先開打，是否也點燃了你對棒球的熱情？ 邀請您與富邦悍將一起施展正向能量！ 富邦藝術基金會與富邦悍將棒球隊合作， 製作悍將球星的藝術拍照相框，8位球員瀟灑樣貌配搭由藝術家手寫 、正能量滿滿的關心語句，希望藉此喚起大眾的勇氣與信心！

運動相框結合藝術，「悍」你「藝」起傳達勇氣

經歷疫情的衝擊，全球在經濟面、生活面與精神面都遭遇影響， 在逐步恢復生活步調的同時，堅定信心相互鼓勵便越顯重要！ 富邦藝術基金會邀請富邦悍將李宗賢、林益全、林哲瑄、洪一中、 高國輝、陳鴻文、陳仕朋與戴培峰8位球員， 將每位球星活力樣貌結合藝術家手寫正向標語， 輔以色彩明亮的色塊製成藝術相框， 希望大眾能透過爽朗清新的相框合照，將滿滿勇氣與信心， 以數位方式傳遞予周圍親朋好友，共同為對方注入能量！ 藝術能療癒心靈，而熱血的運動能相互砥礪！ 挑選一款最愛的設計相框，拍下充滿熱忱的正向照片，藝術力量「 悍」你同在！

手寫藝術E化呈現，展露熱情與關懷

手寫文字紀錄生命、紀錄當下情緒與感受， 手寫創作者知日謙以手寫文字傳達每次感動瞬間， 本次特別以充滿力道與張力的字體書寫正向標語， 一筆一劃句句熱情、一撇一捺字字深邃，知日謙表示：「為凸顯選手 的力與美，所以特別希望在粗獷字體中，帶有精緻的情感、 在豪邁奔放的筆觸裡，存在細膩的靈魂。」，希望能透過文字力量， 將勇氣與關懷傳達給大眾，另外為呼應「多強勁的球， 都要想辦法攔下來！」、「既然決定了，我就只會向前看」、「 守備是不可能有低潮的！」等激勵語句， 更以一氣呵成方式完成書寫，希望透過數位傳遞， 以環保方式溫暖回應當前環境周遭，同時為大眾注入藝術正能量。

It’s Time to Be Strong線上徵件

本次富邦藝術基金會同步舉辦兩波「It’s Time to Be Strong線上徵件」活動，5/18-6/1利用富邦ART運 動限定相框，拍下你最熱血的姿勢， 上傳到富邦藝術基金會臉書徵件貼文，並寫下 #藝術悍你同在，即有機會抽中悍將球員限量簽名球乙顆！6/ 10-6/19於臉書徵文展現正能量，留言「最想悍你藝起___ _____」，並tag 1位朋友，即可獲得限量藝術頭盔資料夾乙個， 更有機會獲得手寫創作者知日謙親筆騰寫的特製小卡！ 活動詳情請見藝術基金會臉書。