社會對精障者異樣眼光 家屬難以承受之重

新北市康復之友會理事長黃莉玲本身也有長期照顧精障者的經驗。(照片由新北市社會局提供)
新北市康復之友會理事長黃莉玲本身也有長期照顧精障者的經驗。(照片由新北市社會局提供)
去年公視精心製作「我們與惡的距離」，探討精神障礙者殺人與被害者、媒體、法律之間的糾葛問題，好不容易讓社會對精障者多了些理解，沒想到今年火車內殺警案的判決，又讓輿論喧騰，社會再度對精障者投以異樣眼光。新北市政府為協助精障者家庭，特地委託新北市康復之友會開辦關懷專線2252-3399（關懷長長久久），希望提供社區資源等相關服務。
新北市康復之友會總幹事謝詩華表示，事實上有精神障礙者的暴力傾向遠比正常人低，主要是因為有服藥關係，對於各種情緒反應會較平緩，社會上所看到都是比較特殊的案例，缺乏病識感，或是不按照醫囑、不願意定期服藥，又缺乏家庭、經濟、社區支持關懷系統所造成。
新北市康復之友會理事長黃莉玲有長期照顧精障者的經驗，她說，簡易研判是否有發病，如眼神渙散、跟人說話不對焦、說話速度變快、肌肉緊繃，甚至握緊拳頭、冒汗等，若發現家人有上述，千萬不要諱疾忌醫，早期發現、早期治療、正確就醫，即使在病情穩定之後，也一定要遵從醫囑，不能擅自停藥，盡量參加職能治療和社區復健，提升自我社會功能。
新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市截至去年底，共有19,176人領有精神障礙證明，由於精神疾病長久以來是個較為隱晦的議題，家屬怕外界知道，若未向外求助，家屬的壓力久而久之會難以承受，甚至導致自身也受影響。
張錦麗表示，為了協助精障家庭關懷與支持，新北市特地委託康復之友會開辦關懷專線，希望提供家屬諮詢、社區資源媒合和支持網絡，透過活動設計或團體課程，擴大精障家庭的社會參與，不僅可獲得喘息和紓壓，也能彼此交流和激勵。像是樂欣家資中心、新北市慈芳關懷中心等，這些都是專屬精障者的社區資源，亦可一併提供服務。