社會對精障者異樣眼光 家屬難以承受之重

去年公視精心製作「我們與惡的距離」， 探討精神障礙者殺人與被害者、媒體、法律之間的糾葛問題， 好不容易讓社會對精障者多了些理解， 沒想到今年火車內殺警案的判決，又讓輿論喧騰， 社會再度對精障者投以異樣眼光。新北市政府為協助精障者家庭， 特地委託新北市康復之友會開辦關懷專線2252-3399（ 關懷長長久久），希望提供社區資源等相關服務。 新北市康復之友會總幹事謝詩華表示， 事實上有精神障礙者的暴力傾向遠比正常人低， 主要是因為有服藥關係，對於各種情緒反應會較平緩， 社會上所看到都是比較特殊的案例，缺乏病識感，或是不按照醫囑、 不願意定期服藥，又缺乏家庭、經濟、社區支持關懷系統所造成。 新北市康復之友會理事長黃莉玲有長期照顧精障者的經驗，她說， 簡易研判是否有發病，如眼神渙散、跟人說話不對焦、 說話速度變快、肌肉緊繃，甚至握緊拳頭、冒汗等， 若發現家人有上述，千萬不要諱疾忌醫，早期發現、早期治療、 正確就醫，即使在病情穩定之後，也一定要遵從醫囑， 不能擅自停藥，盡量參加職能治療和社區復健，提升自我社會功能。 新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市截至去年底，共有19, 176人領有精神障礙證明， 由於精神疾病長久以來是個較為隱晦的議題，家屬怕外界知道， 若未向外求助，家屬的壓力久而久之會難以承受， 甚至導致自身也受影響。 張錦麗表示，為了協助精障家庭關懷與支持， 新北市特地委託康復之友會開辦關懷專線，希望提供家屬諮詢、 社區資源媒合和支持網絡，透過活動設計或團體課程， 擴大精障家庭的社會參與，不僅可獲得喘息和紓壓， 也能彼此交流和激勵。像是樂欣家資中心、新北市慈芳關懷中心等， 這些都是專屬精障者的社區資源，亦可一併提供服務。