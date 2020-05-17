精進同仁外語能力 移民署臺中一站服務新住民接地氣

(說明：新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡造訪移民署臺中市第一服務站) (說明：新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡造訪移民署臺中市第一服務站)

新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務，環島走透透！胖卡拜訪全臺灣移民署服務站以及各地新住民朋友、與新住民團體相見歡，並且將這段旅程所打造的動人故事與粉絲們分享。胖卡日前抵達移民署臺中市第一服務站，由站主任周佑仁熱情地接待。

一到移民署臺中市第一服務站，就有一整塊區域都是圖書及影音，撥放多國語言的最新政令宣導影片，讓新住民在等待辦理業務之時，也可以多多了解最新的政策，與臺灣社會生活銜接無死角。張主任說，服務站的服務，需要從點對點、線到線連成一個面，串連新住民網絡，透過平時的家庭教育日，邀請新住民他們的家庭成員一起參加，在遊戲和文化認識之中，加強彼此信任及互動。透過協調許多新住民婚姻方面的諮商服務，讓移民署臺中第一服務站成為新住民強而有力的朋友。

張主任說，為了讓服務站能擁有良好的服務效能，所以臺中一站特別重視服務同仁的外語能力，服務站同仁幾乎都會兩種以上的語言，服務站也鼓勵同仁進修學習母語及英文以外的第三外語，來為遠道而來的新住民接洽時，能更溝通無礙，以同理心服務，更接地氣。

近來為了提升防疫措施，移民署臺中一站特別針對「手、口、目」進行安全防護，手-民眾進入服務站大廳時，均須測量額溫並使用酒精消毒雙手、桌面定期使用酒精消毒擦拭；口-民眾與服務站同仁均須佩戴口罩，避免飛沫傳染；目-配戴防疫護目鏡，避免病從眼入。另外，移民署臺中市第一服務站在服務櫃檯及志工櫃檯加裝了壓克力隔板，讓民眾在臨櫃申請案件時能隔絕病毒傳播，疫情期間，服務與防疫不打折，保持安全社交距離讓全民更放心。

內政部移民署中區事務大隊臺中市第一服務站

地址：臺中市南屯區文心南三路22號1樓

櫃檯受理服務時間：星期一至星期五 08:00-17:00 中午不休息

電話：04-2472-5103 (總機) 傳真：04-2472-5017

(新聞轉載自新住民全球新聞網)