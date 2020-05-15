屏東印製印尼、英文及越語版照護手冊 協助來台移工快速融入社會

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）屏東縣目前家庭看護工7,419人，且多數為女性居多，有時發生外籍看護工遭受性騷擾或性侵問題而不知如何求救，為此，屏東縣政府勞動暨青年發展處特編製印尼語、英文及越南語版簡易照護教學手冊，協助剛到台灣工作的外籍看護工能夠儘快適應新工作環境、提昇其正確居家照護技能、提高工作效率及避免勞雇雙方因照護觀念落差而產生勞資爭議。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，屏東縣屬農業縣，年輕就業人口外移嚴重，加上人口老化及獨居老人人口增加趨勢，全屏東縣申請家庭外籍（東南亞各國國籍）看護工的家庭逐年遽增。

目前入境台灣工作外籍看護工雖皆於國外接受居家照護職前短期基礎訓練，但仍與我國實際需求標準有落差之處，因此，有給予新進移工對病人照護技能加強的必要性。

勞動暨青年發展處處長林德輝表示，每本簡易照護教學手冊均加附QR-CODE使看護們透過智慧型手機可隨時查看印尼語、英語及越南語專業照護動態教學內容，手冊內容除了基本照護教學外，特別附加以漫畫易懂方式宣導防治性騷擾、性侵、人口販運防治法，火災及瓦斯災害因應對策，配合中央流行疫情指揮中心加強宣導武漢肺炎防治及因應措施，避免防疫破口，介紹108年屏東燈會:「我屏東、我驕傲」之美，屏東美景旅遊勝地及屏東特色農產品等使移工們更加認識屏東。

屏東縣政府勞動暨青年發展處表示，縣府共印製2100本手冊及2100個性騷擾緊急求救卡暨衛生包由查察人員及諮詢服務人員進行實地訪視發放或著配合各外籍勞工法令宣導活動發放。