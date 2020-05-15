台灣澎湖國際海上花火節7月登場 花火體驗館5月20日搶先炒熱氣氛

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）因應武漢肺炎疫情，台灣澎湖國際海上花火節延至夏天舉辦，澎湖縣政府旅遊處首創「花火體驗館」，結合科技創新設置互動花火體驗區等，讓遊客得以重溫歷年來花火節精彩時刻，該館預訂5月20日開幕。

縣政府旅遊處表示，澎湖花火節今(2020)年將屆臨第18年，是台灣最長壽的觀光活動之一，該活動是在2014年冠上「澎湖『國際』海上花火節」，今年預訂7月6日舉辦。為了讓更多民眾了解澎湖花火節光輝的每一刻，在篤行十村低碳館設立花火體驗館展出歷年花火節精彩時刻，下星期三，5月20日將開放參觀。

館內共規劃四大區域，分別是陳展花火節的歷史、沉浸式互動花火體驗區，以及花火Hashtage裝置藝術拍照區及展售澎湖獨特文創商品。

主辦單位在沉浸式互動花火體驗區，將花火影像透過投影機投射至大型屏幕與人體感官互動。在花火Hashtage裝置藝術拍照區，則是讓遊客體驗無人機創意發想小巧思以及科技光纖模擬花火合影，最後在展售澎湖獨特文創商品區，民眾可近距離感受澎湖花火的絢爛美麗。

有鑑於現在武漢肺炎疫情的流行，澎湖縣政府提醒，花火體驗館入館全面需測量體溫並佩戴口罩，體溫超過37.5度者禁止入館，請民眾配合館內工作人員指示，共同維護展覽品質。另外，館內因設有多項高科技設備，澎湖縣政府呼籲民眾務必保持公德心，勿刻意破壞展覽設備。

花火體驗館的展覽時間為每日上午9點至晚間8時，規劃開放一般遊客自由參觀和團體預約兩種制度，一般遊客可自由在開館時間內前往參觀，不需提前預約，但為維護展覽品質，館內同時限制20人入館，團體預約則開放15人以上20人以下團體提前以電子郵件進行預約，但不接受現場預約。

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文創商品展售區。(圖片由澎湖縣政府提供)