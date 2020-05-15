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台灣澎湖國際海上花火節7月登場 花火體驗館5月20日搶先炒熱氣氛

為了讓更多民眾了解澎湖花火節光輝的每一刻，澎湖縣政府在篤行十村低碳館設立花火體驗館展出歷年花火節精彩時刻。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/05/15 16:14

(來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）因應武漢肺炎疫情，台灣澎湖國際海上花火節延至夏天舉辦，澎湖縣政府旅遊處首創「花火體驗館」，結合科技創新設置互動花火體驗區等，讓遊客得以重溫歷年來花火節精彩時刻，該館預訂5月20日開幕。

縣政府旅遊處表示，澎湖花火節今(2020)年將屆臨第18年，是台灣最長壽的觀光活動之一，該活動是在2014年冠上「澎湖『國際』海上花火節」，今年預訂7月6日舉辦。為了讓更多民眾了解澎湖花火節光輝的每一刻，在篤行十村低碳館設立花火體驗館展出歷年花火節精彩時刻，下星期三，5月20日將開放參觀。

館內共規劃四大區域，分別是陳展花火節的歷史、沉浸式互動花火體驗區，以及花火Hashtage裝置藝術拍照區及展售澎湖獨特文創商品。

主辦單位在沉浸式互動花火體驗區，將花火影像透過投影機投射至大型屏幕與人體感官互動。在花火Hashtage裝置藝術拍照區，則是讓遊客體驗無人機創意發想小巧思以及科技光纖模擬花火合影，最後在展售澎湖獨特文創商品區，民眾可近距離感受澎湖花火的絢爛美麗。

有鑑於現在武漢肺炎疫情的流行，澎湖縣政府提醒，花火體驗館入館全面需測量體溫並佩戴口罩，體溫超過37.5度者禁止入館，請民眾配合館內工作人員指示，共同維護展覽品質。另外，館內因設有多項高科技設備，澎湖縣政府呼籲民眾務必保持公德心，勿刻意破壞展覽設備。

花火體驗館的展覽時間為每日上午9點至晚間8時，規劃開放一般遊客自由參觀和團體預約兩種制度，一般遊客可自由在開館時間內前往參觀，不需提前預約，但為維護展覽品質，館內同時限制20人入館，團體預約則開放15人以上20人以下團體提前以電子郵件進行預約，但不接受現場預約。

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文創商品展售區。(圖片由澎湖縣政府提供)
花火體驗館
澎湖國際海上花火節
澎湖縣政府

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