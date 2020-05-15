台灣調查局預警: 海外駭客企圖在近日 再度對國內10家企業發動「勒索軟體」攻擊

中油系統月初遭病毒入侵，6日有部分站點機台仍受影響。中央社 中油系統月初遭病毒入侵，6日有部分站點機台仍受影響。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 本月(5月)4日至5日，中油、台塑化、記憶體封測廠力成等國內多家重要能源及科技公司， 疑似接連遭勒索軟體攻擊，駭客入侵並將勒索軟體植入公司內部系統、個人電腦及伺服器等資訊設備，儲存的重要檔案均無法開啟，除營運受到嚴重影響外，駭客亦要求交付贖金。

為穩定重要能源及科技企業營運，並遏止網路犯罪，調查局成立專案小組迅速偵辦本案。

而根據調查局掌握的情資顯示，駭客預謀在近日針對國內10家企業再度發動勒索軟體攻擊。

調查局今天(15日) 指出，經調查發現，駭客在數月前透過員工個人電腦、網頁及DB伺服器，入侵公司內部網路並開始刺探與潛伏，俟竊取特權帳號後侵入網域控制伺服器(AD)，並利用凌晨時段竄改群組原則(GPO)以派送具惡意行為的工作排程，當員工打開電腦會立即套用GPO並執行此工作排程，待核心上班時段，自動執行駭客預埋在內部伺服器中的勒索軟體下載至記憶體中執行，若檔案加密成功即會顯示勒索訊息及聯絡電子信箱。

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調查局指出，在犯案過程中，駭客亦留有後門程式連往境外中繼站，駭客係向美國境內之「雲端主機(VPS)」服務提供商(負責人係華裔人士)租用雲端主機作為駭客中繼站，並使用商用滲透工具Cobaltstrike作為遠端存取控制之用。

從調查局掌握的後門程式組態檔、中繼站的IP及網域名稱等相關資訊，研判該駭客組織為Winnti Group或與該組織有密切關聯的駭客，本局已透過國際合作管道協查境外的電子信箱及中繼站。

此外調查局專案人員掌握情資顯示，駭客預謀在近日針對國內10家企業再度發動勒索軟體攻擊。

依前述行為模式研判，駭客鎖定之10家企業應已遭入侵滲透並潛伏數月之久，調查局呼籲國內企業即刻進行以下6大類檢查：

1.檢視企業網路防護機制，如對外網路服務是否存在漏洞或破口、重要主機應關閉遠端桌面協定(RDP)功能等。

2.觀察企業VPN有無異常登入行為或遭安裝SoftetherVPN及異常網路流量，如異常的DNS Tunneling、異常對國內外VPS的連線等。

3.注意具軟體派送功能之系統，如網域/目錄(AD)伺服器、防毒軟體、資產管理系統，尤其注意AD伺服器的群組原則遭異動、工作排程異常遭新增等。

4.更新防毒軟體病毒碼，留意防毒軟體發出之告警，極可能是大範圍感染前之徵兆。

5.加強監控網域中特權帳號，應限定帳號使用範圍與登入主機。

6.建立備份機制，並離線保存。

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