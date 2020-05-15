移民署雲林站熱心服務 新住民通譯連臺語嘛會通

新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務，移民署雲林縣服務站主任黃玟晸(中)攜同仁熱情歡迎) 新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務，移民署雲林縣服務站主任黃玟晸(中)攜同仁熱情歡迎)

新住民全球新聞網「Taiwan我來了」胖卡出任務，環島走透透！胖卡拜訪全臺灣移民署服務站以及各地新住民朋友、與新住民團體相見歡，並且將這段旅程所打造的動人故事與粉絲們分享。胖卡日前抵達移民署雲林縣服務站，由站主任黃玟晸熱情地接待。

黃玟晸主任說，雲林縣地理範圍廣大，但座落在斗六的服務站的位置適中、交通便利，新住民前來洽公都十分方便。為了讓偏鄉地區的新住民與外籍人士都能的到妥善的服務，雲林站每月出動行動服務列車到北港及麥寮一次，替新住民收件或是辦理相關業務。因為雲林站的主建物以前是雲林縣教師會館，所以前方有小草皮廣場作為腹地，很方便舉辦活動，服務站或新住民團體的文化交流活動，常常都讓雲林站前很熱鬧。

雲林縣服務站入內寬廣，布置了溫馨的「移民輔導室」，讓剛入境的新住民，可以獲得專業社工師的諮詢服務與輔導，降低他們到陌生環境的緊張及困惑。黃主任說，雲林站的通譯及社工都非常親切，皆是已經來臺灣居住20-30年以上新住民，尤其通譯不僅會母語，連國語、臺語都相當流利，讓服務站前來辦理業務的新住民和家人，都感到放心，建立良好的信任感。

黃主任表示，雲林縣服務站以熱心和關懷陪伴新住民成長，歡迎有任何需求的新住民與外籍人士到來，雲林站會竭誠為各位服務。

內政部移民署南區事務大隊雲林縣服務站

地址：雲林縣斗六市府前街38號1樓

櫃檯受理服務時間：星期一至星期五 08:00-17:00 中午不休息

電話：05-534-5971 (總機) 傳真：05-534-6142

（新聞轉載自新住民全球新聞網）