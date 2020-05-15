發揮自己優勢面 新住民教師楊小梅望新二代學習文化尊重

楊小梅曾獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」，由蔡英文總統頒獎(翻攝自教育部網站)) 楊小梅曾獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」，由蔡英文總統頒獎(翻攝自教育部網站))

來自越南華僑家庭的新住民楊小梅，如今是新北市汐止金龍國小的教務主任，長年耕耘教育的她，不僅在學校成立「教育部金龍新住民學習中心」與「新北市七星分區國際文教中心」，也將東南亞文化分享給社區及學校，讓民眾更加認識新住民文化，並學習尊重他們。楊小梅還曾獲得教育界最高榮譽「師鐸獎」，去(108)年由蔡英文總統手中領獎，今年又進一步考取候用校長，有望成為臺灣的第一位新住民校長

父母重視兒女教育 因越戰來臺

楊小梅在越南出生，家中有9個兄弟姊妹，小時候遭逢越南的南北戰爭，生活中經歷過如同電影一般的逃難場景。楊小梅父母認為戰亂的環境與共產國家不利於兒女的教育，這是他們最堅持的事情，所以有機會便希望能離開越南。

「也是和臺灣有緣吧！所以我們全家來到這裡。」楊小梅說，初期移民到臺灣，家裡房子只有14坪，卻擠了11個人口，經濟情況也並不好，為了適應臺灣，求學的過程也很辛苦，但她如今回想起，很感激父母的決定，讓他和兄弟姊妹都有機會受到良好的教育。

從頭開始 如何克服初期學習困難

9歲時隨家人來臺灣的楊小梅，一開始連中文都說不好，也完全不會注音符號，卻晚讀兩年，年紀上永遠是班上的老大，卻因為語言和課業學習問題，讓她感到很自卑，她只能回到家裡不斷地苦讀，花的學習時間比同學更多。

學校老師知道她的家裡背景比一般同學特殊，所以也很用心地利用時間補救教學，來幫助楊小梅適應。所以楊小梅後來一直認為，無論學生家庭有任何文化上、經濟上的弱勢，只要在對的環境、對的時間找到對的人，他的老師都是可以一步步幫助學生，經過半年一年，學習狀況也能趕上其他的同學。

文化尊重 新二代教育的未來趨勢

楊小梅說，目前臺灣新二代的比例逐年拉高，以新北市為例，一間學校就有10%或是100人以上的新二代，在教學現場的老師自然要調整跟以往不同的做法來輔導孩子。民國80幾年以後政府開始推動南向政策，來自越南等東南亞國家的世界各國夥伴來到台灣，他們的孩子也已經小學畢業，或是上高中大學了。教育新二代的老師們要學習的是，因為孩子家庭的經濟、文化背景差異，老師要懂得如何去協助他們，與他們的家庭溝通，這是很重要的環節。

在學習上，楊小梅認為，讓新二代選修母語是很重要的文化教育，藉由語言的學習來理解新住民父母的母國文化，並且清楚認知這個母語就是他自己的文化優勢，而不會認為父母的背景成為綁住自己的枷鎖。「文化是沒有孰優孰劣，只有差異。了解到文化間的不同以後，就能學習對自我與他人的尊重。」楊小梅說，新住民的母國文化只是跟臺灣有所不同，並不會比較差，我們要把這種價值觀清楚地傳遞給新二代，讓他們在任何時候、任何地點都能夠開心地生活與適應，也能以臺灣的文化為傲。

散播光與亮 對自我教育工作的期許

楊小梅認為，作為一名教師的首要工作，應該是去發現每個孩子的優勢面，然後讓他們發展自己的機會與亮點。學生必須要感受到關愛，要感受到老師的關心與陪伴，這樣老師說的話才有機會聽進去，教育的力量才能夠展現，讓他的學習態度和基本能力都能有所提升。

楊小梅說，能夠獲得師鐸獎這樣的榮譽，是經由一步步累及而來的。過程當中除了靠自己以外，很幸運地是有一群人的陪伴和協助，不斷地加油打氣、經驗分享，才能得到這樣良好的成果。她說，「希望自己像蒲公英的種子，將教育中愛的力量散播出去到每個角落，讓每個地方都能夠看到，教育的光跟亮。」（新聞轉載自新住民全球新聞網）