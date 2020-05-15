【國安大驚奇？！】傳蔡總統著眼「後疫情時代」跨領域人才　顧立雄料取代李大維

圖為金管會主委顧立雄（立者右2）與8大行庫董事長，14日在立法院同台備詢時，對立委質詢行動支付案議題表態。中央社 圖為金管會主委顧立雄（立者右2）與8大行庫董事長，14日在立法院同台備詢時，對立委質詢行動支付案議題表態。中央社

相關新聞

【新內閣持續更新】吳政忠升科技部長、客委會主委楊長鎮 內政、交通及教育部長均留任

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統蔡英文520將展開第二任期並回任黨主席，府黨啟動人事布局，據了解，國安會秘書長李大維有可能異動、副秘書長葉國興在總統大選後即提出辭呈，辭意甚堅。

其他兩位副秘書長陳文政、蔡明彥，國安會諮詢委員蕭美琴、傅棟成、陳俊麟、郭臨伍可望留任。

此外，前行政院副院長、現任國家安全會議諮詢委員施俊吉，已確定轉任台灣金聯董事長。

台灣金聯前任董事長為前勞動部長林美珠，但因總統蔡英文表姐身分，引發外界爭議，上任短短1天就請辭，董事長一職由總經理郭文進代理至今。

施俊吉現職為國家安全會議諮詢委員，民進黨執政時期多次入閣，行政院長蘇貞昌前次出任閣揆時，延攬施俊吉擔任金管會主委，在蔡政府時代，施俊吉先後擔任過證交所董事長、行政院政務委員及行政院副院長等職。

根據《自由》報導，因應後疫情時代國家新挑戰，蔡總統第二任期將大幅調整國安會人事，盼引進跨領域專業發揮統合政策功能的人才，甫卸任金管會主委的顧立雄，已經成為國安會秘書長的超級黑馬。

金管會主委顧立雄（圖）11日在立法院被立委追問520後動向，他表示，只想努力做好當下工作。(中央社檔案照)

至於有關考試院與監察院人事提名作業，中央社引述黨政人士表示，將分兩個階段進行:

■考試院正副院長與考試委員提名，新修正考試院組織法規定，必須在任期期滿3個月前提名，因此必須在5月底前完成提名送到立法院；

■監察院正副院長與監委提名名單，可能等到6月間提出。

總統府秘書長陳菊被視為監察院長熱門人選、監察院副院長則傳是監察委員蔡崇義。不過，黨政人士表示，考試院或監察院提名名單都在總統口袋，一切都要等拍板才算數。

此外，蔡總統昨(14日) 晚宴請民進黨主席卓榮泰後，隨後在臉書發布，520接任黨主席後，將由2020總統大選操盤手林錫耀回鍋黨秘書長，總統以「福星、智多星、值得信賴的好夥伴」形容林錫耀，並相信林錫耀不用摸索就可以立刻上手。

相關新聞

【新內閣持續更新】吳政忠升科技部長、客委會主委楊長鎮 內政、交通及教育部長均留任