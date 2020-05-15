〈時評〉台灣站在「美國化」與「中國化」的對決十字路口

美國正在新的轉型階段，反共成了共和民主兩黨的不約而同目標。中共遭逢自六四天安門事件以來，最大的全球大反彈，而且這次的對立是全球性的。台灣長期是站在「去中國化」與「美國化」Americanization的路徑，與中共的「中國化」（Sinicization）與「反美國化」形成對立。這次大瘟疫由於中共禍害全球，「中國化」的趨勢全面萎縮，甚至危及中國根本的國力。不但「2025中國製造」已成昨日黃花，「2035中國標準」也成了痴人夢話。「台灣不是中國的一部份」，已是全球共識，而「台灣是美國的一部份」正快速的進展。台灣站在「美國化」與「中國化」的對決十字路口，蔡英文總統在520的就職演說，將具有歷史分水嶺的意義。

這個大局變動，其實是自1979年美國以國內法制定「台灣關係法」以來就埋下伏筆。近年來美國國會不斷制定以台灣為名的國內法，來進行外交。實際上，這是李登輝前總統的「特殊的國與國關係」最具體的實踐。這原來是設計給台灣與中國之間的最終解決方案使用的，卻在江澤民時代破局。而2000年以後，美國與中國之間的因誤解而結合的錯誤關係，終於在2016年起大翻轉，也就是「川普變局」美中之間的關係起了「合久必分」的變化。而且在這個之前，1979年以來「分久必合」的美國「容共拒台」的歷史歧路上，事實上，使美國國力被中共吸血而日漸衰落，到了不得不驚醒，在民主黨歐巴馬總統的第二任期，在經濟上，已有重建美國製造業manufacturing reviving計劃已經啟動，只是歐巴馬能力有限，無法完成。川普總統是團隊顯然比較有能力從關稅下手，加上大瘟疫的壓迫，整個時程十倍速完成。

全球化只有兩條路，一個是中國化，一個是美國化。中國本來想搶製造及標準，加上用一帶一路串接中國版塊，而在2049完成中國稱霸世界。現在不但製造倒閉，標準淪落，經濟活埋，金融腰斬。人民幣有可能成壁紙，美元成新的世界獨強貨幣。大瘟疫後，中國也必需造隨「美國化」，否則面臨貿易窒息。

從這個視角看中美台之間的三角關係，大家要競逐的是與「美國改善的距離」，而不是與「美國交惡的距離」。台灣顯然在與美國係改善的力度都是美國主動，當然一日千里，而美中之間交惡的速度也是飛快，雙方都有交惡的充分且必要狀況，所以兩列相對交錯的高速火車，遠離的速度是加成的。中國是在美國為主的長供應鏈全球經濟生態下，才有過去30年的高數字的成長。現在美國拉回其供應鏈，而且是舉國之力，成了一個國家戰略，美國人對中國負面印象本來就很糟，現在更不良了。不久前，美國華盛頓郵報一篇評論文章，直指the pandemic shows why Taiwan is a far better partner than the People’s Republic，完全不保留，沒有懸念，認為中國不可信任，而台灣才是真朋友。這個轉變其實在大瘟疫來之前，就有胎動，不過大瘟疫發生了，一舉破曉。

最近中共內部很明顯的在討論這個世紀大變局。所以有軍方出身人士開始試水溫，認為現在不是武力統一台灣「對的時間」，甚至對台灣的統戰口號，九二共識，一國兩制台灣安排，都已必需重新考量。沒搞好美國關係，對台行動都是徒然。其實這樣的局面早就成形，只是中共一直不肯承認，現在終於有個破口了。到底會這麼發展，還不清楚。但至少中共軍方有人大夢初醒，美國視台灣為兵家必爭的領土，中共武力犯台，美國必然軍事介入。

軍事介入的方法，從海空自由航行台灣周邊，到美艦進駐台灣境內港口，還有部隊直接駐防台灣，現在各種可能性都可以發生。最近中共放緩軍事企圖的原因，可能發現過去兩年，對台文攻武嚇的結果，不但政治上失去本來的優勢，軍事上，反而提供了美軍介入台海的正當性，而外交上，中美之間，已成敵對，再走下去，2021年可以說美中之間已在斷交邊緣，而美台之間，有可能以更緊密的特殊國與國關係，形成全球對待台灣的新模式，也就是「台灣關係法全球化」，世界民主自由國家，可能仿傚美國在國內制定國內法，與台灣形成特殊關係。

白宮的國家安全副顧問博明日前發動的中文演說，其實很清楚昭告了中國，台灣是美國必定保衛的國家，中共不要有錯誤的想像，中國唯一的出路是學台灣走向自由民主，否則只有等著亡黨亡國。