香港眾志祕書長黃之鋒發起簽名運動 挺台灣加入世衛

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港眾志祕書長黃之鋒和民間外交網絡發言人張崑陽今（15）日發起港人網上簽名運動，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）及世衛大會（WHA）；截至中午時已近1萬2千人簽名，達到預期目標。

黃之鋒與張崑陽發表聯合聲明指出，美國參眾兩議外交委員會致函全球55個國家政府，表明支持台灣加入世界衛生組，以及5月18日舉行的世界衛生大會。

信中表明，自從武漢肺炎爆發，北京政府政治凌駕公共健康的做法，為世界帶來嚴重後果，而台灣則是可信賴的夥伴，但受制於中國和世衛政治打壓，台灣長久以來都被排斥在國際社會之外，聯合國成員應該支持台灣以觀察員身份參與接下來的世衛大會。

聲明指出，台灣抗疫舉世無雙，亮麗成績有目共睹——迅速封關、口罩自給自足、指揮中心統一應變、隔籬檢疫雷厲風行——成爲全球最早確診而最少感染的地區。正所謂「德不孤，必有鄰。」香港人理應乘着國際風向大轉之際，發揮港台互助的精神，助友邦台灣一把，重挫中國銳氣。

聲明還提到，台灣曾經擁有世衛的觀察員身份，但在蔡英文上任後，世衛受到中國壓力，取消了台灣的資格。過去十年，台灣申請了參與180多場世衛會議，但只獲參加57場，為台灣在國際防疫工作上徒添困難。近年來，台灣政府屢試屢敗，仍然堅持遊說，期望再次參加世衛大會。

故此，我們現在召集各位香港人聯署，促請世界衛生組織194個成員國政府，支持台灣以觀察員身份重返世衛大會，對抗恃強凌弱、隱瞞疫情的中國政府，讓台灣在全球衛生問題上貢獻力量，重拾尊嚴。

黃之鋒說，這次目標是爭取1萬港人簽名支持。截至中午12時，網上已有近1萬2千人簽名，達到初期目標。