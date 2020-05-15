歷時10年研發 台灣水蜜桃蓮霧上市

「高雄2號-春之桃」。(照片由高雄區農業改良場提供) 「高雄2號-春之桃」。(照片由高雄區農業改良場提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）蓮霧是年節送禮不可或缺的水果，不僅香甜多汁還能清涼消署，高雄區農業改良場經過10年以上的研發，推出有「水蜜桃蓮霧」之稱的新品種並表示，「高雄2號-春之桃」不僅果實碩大飽滿，桃紅色澤也十分討喜，且口感細緻多汁，已有少量果品搶鮮上市。

高雄場表示，蓮霧「高雄2號-春之桃」為人工雜交育成，母本為印尼大果種(巴掌蓮霧)、父本為韓水蓊(大圓葉)蓮霧，它同時承襲了印尼大果種蓮霧的碩大果形，果色、植株生長勢則像韓水蓊。其果形飽滿的長鐘形，單果重平均為250公克，最大可超過500克，是目前市面上果型最大的品種。

產期介於1月至6月，果皮色澤在冬春季為紅色，夏季色澤為粉桃紅色。平均糖度為9到10度，清甜中帶有果香，皮薄無渣感，口感細緻又多汁，加上外觀色澤粉嫩，因此被稱作「水蜜桃蓮霧」。

蓮霧是富有台灣特色的水果，產地集中於高屏地區，傳統的栽培品種是南洋種及其大果品系，有容易裂果及高溫著色不良的問題。為此，自2007年高雄場開始進行蓮霧雜交育種工作，並陸續在2017年推出果色如黑櫻桃、香氣風味濃郁且不易裂果的「高雄1號-夏之戀」，2019年再推出「高雄2號-春之桃」。

「高雄2號-春之桃」已於2020年2月公告以非專屬授權方式技術轉移業者生產，目前授權給屏東縣南州地區農會。

「高雄2號-春之桃」。(照片由高雄區農業改良場提供)