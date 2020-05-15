台灣金馬致敬義大利名導費里尼　「超級影癡套組」6月8日提前開賣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)金馬影展「致敬費里尼百年」計畫將放映多部義大利名導費里尼經典作品，其為修復後的4K數位版本，將帶領影迷一起進入鬼才導演天馬行空的世界，「超級影癡套組」將於6月8日提前販售。

今年適逢義大利電影大師費里尼（Federico Fellini, 1920-1993）百歲冥誕，金馬經典影展特別參與全球「致敬費里尼百年」計畫（Fellini 100），將在大銀幕完整重現費里尼執導的24部作品，其中有將近九成為全新修復的4K數位版本，將於7月24日至8月13日在台北舉辦。

費里尼以諷刺漫畫和編寫廣播劇起家，直到羅塞里尼邀他加入《不設防城市》編劇後，才決心投入電影。費里尼雖然寫過多部被奉為圭臬的義大利新寫實主義作品，卻不受其限，不僅走出自己的路，甚至超越潮流。他獨特的電影語言和影像魅力，連同為電影大師的柏格曼、布紐爾以及作家卡爾維諾都對他推崇備至，並影響了史丹利庫柏力克、馬丁史柯西斯、法斯賓達、大衛林區、伍迪艾倫、提姆波頓等國際名導。



義大利名導費里尼(圖/金馬)

費里尼的經典之作橫跨四十年，他曾以《大路》、《卡比莉亞之夜》、《八又二分之一》、《阿瑪珂德》贏得四座奧斯卡最佳外語片，並於1993年獲頒奧斯卡終身成就獎。除了以《小牛》、《大路》連續兩年勇奪威尼斯影展銀獅獎，1960年更以《生活的甜蜜》拿下坎城影展金棕櫚獎，轟動影壇。

《費里尼的剪貼簿》還在1987年同時榮獲坎城影展40週年紀念大獎與莫斯科影展最佳影片。而他的《八又二分之一》在影史十大影片的排名更是居高不下，宗師地位，鮮有能及。

相較於前年的「柏格曼百年紀念影展」，本屆金馬經典影展籌辦「費里尼100」的過程更為曲折，難度也更高。多方與羅馬Luce電影資料館（Istituto Luce Cinecitta）、波隆納電影資料館（Cineteca di Bologna）、義大利電影實驗中心（Cineteca Nazionale）等單位協商，才一網打盡費里尼執導的24部電影作品，而其中九成影片是精密修復處理的4K版本，難得珍貴。

而備受影迷期待的預售滿額禮，今年只要購票滿2,500元， 即有機會獲得知名品牌HYDY特別限量客製的「金馬經典款HYDY雙層真空保溫杯」（市值1,100元），這回更一次推出鈦灰色和霧金色兩款設計，就像費里尼遊走在幻想與寫實之間，讓影迷們擇其所好。

此外，金馬推出影癡必買的「超級影癡套組」，不僅可用將近65折的超級優惠價格，一次飽覽費里尼所有經典之作，還可同時擁有兩款紀念杯，數量有限。

「2020金馬經典影展：費里尼100」將於7月24日至8月13日在台北舉行，「超級影癡套組」於6月8日提前販售，6月20日舉辦選片指南，6月21日起正式售票，放映片單及詳情請前往官網查詢。



「2020金馬經典影展：費里尼100」預告(影/Youtube)