庚子年端午 大倉久和大飯店豐粽禮袋

大倉久和大飯店延續好評經典，在庚子年端午佳節推出「豐粽禮袋」，葷素兼備、美味不減。以桃花林中華料理的深厚功夫製作，產品系列單顆售價NT$120起、粽禮袋NT$688起。2020/05/01開放預訂，禮袋組合預購即享85折優惠，輕鬆享用米其林餐盤推薦餐廳製作的端午美食。

2019年廣受好評的“經典北部粽”，今年繼續強勢登場。由桃花林中華料理團隊將經典粽香食材集結，香菇、鹹蛋、花生、蝦米等讓扎實糯米散發迷人香氣，缺一不可；香滷肉香生津，是在外遊子每逢佳節思念的懷念滋味、在地人必吃的節慶記憶。自開幕以來便持續推出的“港式裹蒸粽”，是粵菜風華代表之一。以荷葉包裹後水煮為其特色，口感軟糯、食材豐潤。不同於台灣的竹葉包裹烹調，港式裹蒸粽使用荷葉包紮，出爐時荷葉清香宜人，干貝、臘腸、燒鴨、鹹蛋黃各色滋味滲透糯米飯之中，令人垂涎；建議搭配桃花林中華料理特製XO醬，讓海洋香氣加乘口感，是正宗港式吃法。

而2020年新品“紅藜香椿素粽”，係回應貴賓熱情詢問而特別設計。將口感絕佳的鴻喜菇、美白菇、杏鮑菇來搭配香椿醬獨特芳香，讓口感與嗅覺都是一種享受。香椿素有清熱解毒、健胃理氣的功效，也是素食者喜愛的調味之一，桃花林中華料理團隊同時在糯米飯中使用了有抗氧化效果的“紅藜”增添飽足感，還能降低熱量，整體清爽又富含風味，想要嚐試不同粽品的您不可錯過。

庚子年端午，大倉久和大飯店打造美味粽品「豐粽禮袋」，產品系列單顆售價NT$120起、粽禮袋NT$688起。不論想單顆購買嚐鮮，或是贈送禮袋雅致大方，都有令人滿意的組合任君挑選。2020/06/19前訂購禮袋組合享85折預購優惠，2020/5/18~6/25期間大宗訂購20組禮袋以上享8折優惠。預購從速，要買要快。