大倉久和大飯店感恩回饋 國人住房專案最優惠2.2折

感謝廣大消費者的支持與喜愛，大倉久和大飯店史無前例推出「國人優惠」住房專案，價格最低每晚NT$3,900起！目前好評延長至2020年6月30日，以「國人優惠」住房專案，入住菁英客房每晚NT$3,900，價格已含稅、服務費及早餐，此專案住客限定持有中華民國身分證或護照及外僑居留證者，享免費提早進房、延遲退房，並加贈NT$1,500餐飲抵用券。為打造安心的住宿用餐環境，歐風館自助餐廳於即日起推出「半自助早餐」，主食三選一包含東京大倉秘傳五十年配方的大統領法式吐司組合、經典的日式鰻魚豆腐煮定食以及格子鬆餅組合。

首次下殺優惠住房NT$3,900起 歐風館推出半自助早餐主餐經典三選一

大倉久和大飯店首度推出「國人優惠」雙人住房專案，凡持有中華民國身分證或護照及外僑居留證入住，菁英客房每晚NT$3,900，價格已含稅、服務費及早餐2客，加碼享免費當日12:00提早進房、隔日15:00延遲退房，加贈NT$1,500餐飲抵用券一張。餐飲抵用券可於山里日本料理、桃花林中華料理、歐風館自助餐廳使用，以用餐原價總金額計算折抵，有效期限至2020.5.31。輕鬆入住2018- 2019 年米其林住宿推薦唯一日系頂級名門飯店，融合歐洲古典元素，展現低調沉穩氛圍，盡享極致舒適的住宿設施，健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等。即刻遠離日常喧囂，逸享輕旅行春季假期！此優惠不得與其它優惠合併使用。大倉久和大飯店官網：http://www.okurataipei.com.tw。訂房專線：02-2181-5120

歐風館自助餐廳主廚勝田 敏之挑選出自助早餐中最受歡迎的元素，打造三款早餐主食任選：東京大倉秘傳五十年配方的大統領法式吐司組合、經典的日式鰻魚豆腐煮定食以及格子鬆餅組合。大倉經典-大統領法式吐司為了保持立體狀態，在24小時浸泡獨家比例蛋液後，煎香外層後入烤箱烘烤成型，蛋液中毫不吝惜放入的香草莢讓成品充滿暖甜香氣；一刀切下，彈嫩手感讓人躍躍欲試，而鬆軟中仍保有些微咀嚼吐司的口感，著實為幸福的滋味。餐後雖需稍待一點時間，但隨著喜好放上奶油、蜂蜜或楓糖後入口，這樣的體驗值得等待！而日式朝食便當則集結了日本早餐精華，方寸之間展現雅致情懷。歐風館自助餐廳全新推出「半自助早餐」，精緻款待提供消費者超值的美食體驗及安心的住宿用餐。