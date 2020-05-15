蔡英文520回鍋黨主席　提林錫耀任民進黨秘書長

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統副總統就職典禮將於下週三（20）登場，總統蔡英文除將開啟第二任期，也將回任民主進步黨黨主席，而她也在昨（14）晚宣布林錫耀將擔任民進黨秘書長。

蔡總統昨晚透過臉書證實將邀請前行政院副院長林錫耀回鍋擔任民進黨中央黨部秘書長，由他著手部署黨部團隊，並展開黨務交接工作。

蔡總統表示，林錫耀不只有地方到中央的完整歷練，無論在民進黨光榮或低潮的時候，他都與民進黨並肩同行，林錫耀「也一直和我並肩奮戰，他是我們的福星，也是我們的智多星，是我們值得信賴的好夥伴」，相信他對於這項工作，不用摸索就可以立刻上手。

蔡總統也感謝現任黨主席卓榮泰與秘書長羅文嘉，帶領民進黨贏得2020年的總統大選，「我要再次感謝卓主席，大師兄辛苦了！因為卓主席的承擔，讓民進黨站穩步伐，一步一步邁向光榮的第二個執政任期，而民進黨會繼續向前行。」

日前媒體報導，曾擔任行政院秘書長的卓榮泰，在卸任黨主席職位後將被提名為考試院副院長，對此，卓榮泰在週三（13）與媒體茶敘時嚴正否認，「最近有些傳聞，我要不客氣的說，某記者過去一年講的沒有一點是對的，這一次（指考試院副院長傳聞）也絕對是錯的。」卓榮泰表示，他曾與蔡總統討論人事議題，但都是聚焦黨內年輕人未來的安排。

蔡總統也提及，民進黨要持續與社會連結對話，要回應民意與基層同心，要擴大栽培年輕世代的優秀人才，要深化未來的政策願景論述，要讓人民繼續信賴民進黨，這是民進黨下一個階段的任務與使命。