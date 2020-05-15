紐約研究：逾1/3武漢肺炎患者出現急性腎損傷　有15%需透析治療

（台灣英文新聞 國際組 綜合報導）美國紐約一間大型醫療集團的研究發現，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）患者中，逾1/3出現急性腎損傷，其中近15%需進行透析治療。

這項研究是由美國紐約州最大醫療體系「諾斯威爾保健中心」（Northwell Health）的團隊所進行，並刊登於「國際腎臟學」期刊（Kidney International），是針對武漢肺炎患者併發腎損傷，為迄今最大規模的研究。

路透社報導，該研究共同作者、腎臟學家賈維里（Kenar Jhaveri）與研究團隊發現，在首批入院（3月1日至4月5日之間）的5449名患者中，有1993名患者（36.6%）出現急性腎損傷，其中有14.3%需進行透析。

當腎臟衰竭且無法過濾體內代謝廢物時，就會發生急性腎損傷。

賈維里說，許多重症患者大約都是在必須使用呼吸器時，出現腎衰竭。

在需要用到呼吸器的1000多名病患中，約9成出現急性腎衰竭；不需要使用呼吸器輔助的925名患者中，僅21.7%出現腎衰竭。

賈維里說，病況非常嚴重的患者，多半會隨著病情惡化而出現腎衰竭。

他們還發現，許多武漢肺炎的患者在早期就出現腎衰竭，有37.3％的患者入院時或是在入院24小時內即出現症狀。

針對國外患者陸續傳出腎衰竭的情況，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前曾表示，武漢肺炎病毒主要透過細胞表面的ACE-2受體進入細胞，進而造成人體感染，而很多細胞上都有此受體，因此有機會侵犯不少器官系統，當然腎臟也是其中之一。

張上淳指出，在確診個案當中，重症者確實有出現腎臟受損情形，但造成腎臟受損的因素很多，除了病毒侵犯外，重症時常出現全身性發炎反應、敗血性休克等問題，這些都會傷腎，因此部分患者得靠洗腎度過難關。